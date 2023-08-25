麗豐-KY上半年EPS 7.01元 年增64.17％

麗豐-KY（4137）因防疫控解封，消費回穩，搭配在成本費用管理效率提升，加上認列財政補助4,354萬元人民幣，上半年營收年增15.44％；營業利益6.02億元、淨利5.55億元，年增32.7％、63.3％，EPS 7.01元，亦大幅年成長64.17％。

麗豐-KY表示，今年營運方針仍朝力拓「克麗緹娜」市場版圖不變，並致力結合集團資源，包括「雅樸麗德」醫美、「新美力」電商、「RnD美甲美睫」等，要持續打造更高規的二代店以提高品牌形象。

麗豐-KY上半年隨著主營地區疫控解封後整體消費回穩，帶動旗下以「克麗緹 娜」為首之四大通路營運回穩。

麗豐-KY指出， 4月開始主營通路 「克麗緹娜美容連鎖加盟店」全球店數規模正式突破五千大關，帶動集團整體營運持續保持穩定， 第二季營收及營業利益，季增19％、24％。

展望後市，麗豐-KY認為，從各大研調單位銷售數據指出，疫情後自我意識覺醒的新一代女性推動著消費模式與行為的改變，更加注重商品功能性與個人保養需求之合適度。

為此，麗豐-KY不僅自備產品研發能力，也與台、法等各大生技公司合作，不斷開發出各種適合亞洲女性膚質的保養品，並將加大力道投資新竹的研發中心規模。搭配力拓「克麗緹娜」市場版圖，強化營運動能。