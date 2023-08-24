開放陸客團有但書 旅遊業者吐心聲

陸客團每日限額2千人 業者：不該設限

陸委會公布9月1日起恢復旅居或留學海外大陸地區人民得申請來台觀光，並擬恢復兩岸團體旅遊，將視陸方回應後宣布，規劃內容為陸籍團客來台初期限額每日2,000人次，台灣旅行社組團赴陸亦依對等原則適度調控，初期每日2,000人次。

對此，旅遊業者表示冰封已久的兩岸觀光旅遊市場至少開了一扇門，但也有業者認為，台灣標榜是民主自由國家，政府應開放台灣人赴全世界觀光旅遊，也歡迎全球旅客來台度假，不該有名額限制這種東西，「把球拋給大陸，根本就是甩鍋」。

旅行公會全聯會理事長蕭博仁表示，觀光旅遊業者自3月起即不斷爭取恢復兩岸旅遊，始終得不到回應。如今陸委會總算有了動作，此舉對旅遊業者「雖不足以塞牙縫，但仍樂觀其成」，至少是釋出了善意。

蕭博仁表示，大陸13億人口、台灣2,000多萬人，本來就不對等。而兩岸觀光旅遊協商溝通機制原本就有「小兩會」，但一卡到政治就什麼都別談了。蕭博仁強調，旅遊業者不分藍綠，只求有飯吃，希望政府早日解除台灣赴陸旅行團禁令。

由於觀光局升格為觀光署並預定9月15日掛牌，蕭博仁表示，這一天宣布解除禁團令絕對是好時機。

根據統計，疫情前（2019年）大陸暫停來台自由行，但全年來台陸客人次仍有271萬，相當於每天約7,400人，如今政府規畫每天限額2,000人次，只有原本的30％；同年台灣赴大陸旅遊人數為404萬人次，相當於每天1.1萬人次，政府規畫每天限量2,000人，則不到疫前20％。

蕭博仁表示，陸客來台灣平均每人每天的消費大概是128美元，超過日本客的120美元，而來台旅行的陸客在台停留天數亦較其他國家長。台灣觀光旅遊市場若少了陸客，每年損失千億元。

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