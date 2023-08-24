泰山聘他任幕僚長 訴請街口返還36億投資

泰山（1218）易主後新經營團隊再添戰將!泰山24日公告聘請前旺旺總座蘇守斌為幕僚長，協助集團長期發展，同時在董事會決議，為維護股東權益，將於近期訴請街口金融科技公司返還36億元投資款。

泰山前總裁詹仁道特別致送書法「惜才如玉」，歡迎蘇守斌加入泰山企業的團隊。蘇守斌外商出身，在美商寶僑（P&G）歷經品牌企劃與營業發展經驗，並歷任博登（克寧）、 味全、嬌生、康師傅，永豐餘、旺旺等國內外知名企業總經理27年，戰功顯赫，是兼具外商與傳統產業經驗的營運將才。

詹仁道表示，企業經營必須招攬賢才，注重吸引人才的環境和條件，打造「淵深」、「林茂」的好環境，環境好，則人才聚、事業興。面對日新月異的發展，誰贏得了人才，誰就掌握了發展市場先機。也特別引述明朝以神機妙算著稱的一代重臣劉伯溫的名言「魚無定止，淵深則歸；鳥無定棲，林茂則赴。」得知泰山企業延攬食品界戰將蘇守斌加入泰山新團隊，他特別致送「惜才如玉」墨寶以示嘉勉之意。

蘇守斌表示，泰山有良好的食品業基石，優秀的專業人才和食品技術以及質樸的企業文化，這都是泰山的重要寶貴資源。在面對產業大環境的變化，消費習慣的多元化，與通路客戶的規模化，將持續精進企業的經營管理能力，協助泰山在本業上快速轉動，打造穩定的成長與獲利，並建構競爭力、創新力、卓越的團隊，塑造新文化新理念以因應未來的挑戰，達成永續發展的目標。

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