越南廠裁逾千人 寶成對製鞋業發展這樣看

全球製鞋業龍頭寶成（9904）集團子公司裕元工業旗下的寶元越南鞋廠，受到品牌商調整產能、訂單不如預期影響，日前再爆出將裁員1,221人，這也是寶元越南廠今年以來第三度裁員，今年累計裁員人數已逼近萬人。不過，寶成24日強調，相較於集團整體員工人數，越南廠裁員影響相對有限，對製鞋業長遠發展依然有信心。

雖然投信連續17個交易日持續小量買超寶成，卻不敵外資連續9個交易日持續大量賣超，24日再度賣超1,856張，寶成收盤價28.80元、小跌0.15元，成交量破3,100張。

寶元越南鞋廠今年以來頻傳裁員案，2月裁員2,358人、6月下旬又陸續裁員約5,744人，本月23日又傳出將裁員約1,221人，總計三波裁員累計總人數約9,323人。寶元越南鞋廠歷經多次裁員且不再與到期員工續約後，目前員工人數約4萬人，已較高峰期減少近半。

根據越南政府傳出的消息，寶元越南鞋廠由於合作的主要品牌產能進行調整，訂單尚未恢復，必須裁員，寶元將於本月26日通知被裁的員工，通報資遣費發放、薪資領取日期、社會保險、納稅手續等相關訊息。

寶成集團24日公告指出，鑑於當前宏觀經濟前景未明，且考量整體業務發展，繼續採取多元配置策略，動態調整生產排程，致力於整體產能利用率的穩定與平衡。相較於集團整體員工人數，越南廠裁員影響相對有限，旗下員工的人事作業流程，均會遵循當地政府相關法令規範辦理。

寶成集團上半年合併營收1,274.62億元，稅後純益44.98億元，EPS 1.53元，年減53.6％，獲利大縮水，主因是業外收益大幅減少。寶成表示，對製鞋業長遠發展依然保持信心，將會審慎應對短期營運挑戰，同時推動中長期布局規劃，以支持製鞋業務的永續增長。

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