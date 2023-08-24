碳費晚一年開徵 緩解鋼鐵業「碳焦慮」

23日環境部正式成立，原本預計明年就要開徵的碳費，也宣布延後一年到2025年再開徵，這對排碳大戶鋼鐵業來說是好消息，包括中鋼及其他業者都認為給廠商更多時間因應，對於廠商幫助極大。不過鋼鐵業者因應歐盟CBAM或美國CCA等新規，絕大多數採取「漸少碳排」方式處理，對於未來碳權交易部分興趣缺缺，甚至有業者的心態是「等政府祭出補助」。

為因應全球減碳的趨勢，國內原本預計明年起就要開徵碳費，不過23日環境部成立後，宣布碳費將以明年碳盤查為基礎收費，2025年才能開徵，企業實際繳交碳費的時程，將比先前環保署規劃的2024年再延後一年。 這讓部分廠商鬆了一口氣，特別屬於「排碳大戶」的鋼鐵業者，雖然仍有業者指出歐盟的碳邊境調整機制（CBAM）2026年才開始收費，國內2025年就要收碳費「太早了」，不過多數鋼鐵業者還是認可延後一年開徵的舉措。

中鋼指出，該公司包含碳盤查與碳足跡等事項，都已照規劃與步驟在加速進行，無論面對歐盟的CBAM碳邊境稅機制，或國內的碳費開徵等措施，都已經提早因應布局。不過中鋼也認為晚一年開徵，對於產業界大有幫助，可消除許多業者的「碳焦慮」。

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