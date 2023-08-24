美食-KY上半年EPS 2.86元 賺贏去年全年

受惠美國市場強勁動能貢獻，美食-KY（2723）今年上半年獲利，每股盈餘（EPS）2.86元，不只比去年同期成長超過一倍，更賺贏去年整年度。第二季單季獲利則為1.47元，也創五年來同期次高紀錄。

展望後市，雖然總體經濟變數持續增加，但85度C在北美市場反而可望受惠高性價比，以及明確的產品區隔、品牌定位，持續提升單店營收，加上今年下半年新增的各州門市據點，雙管齊下，美食-KY營收成長動能十分具有想像空間。

自年初以來，大陸市場的內需消費動能持續走緩，甚至面臨通縮挑戰，美食-KY今年4至6月營收表現雖也因此受到影響，惟第二季獲利能力卻不減反增，毛利率、營利率、淨利率全面較去年同期攀升，優於預期，單季EPS更超過前一季表現，逆轉過往的季節性表現。

儘管美食-KY在大陸市場利潤率受到壓抑，但受惠於出色的費用控管，以及謹慎的開店策略，大陸事業的盈利水準仍略勝過市場預期。同時，第二大海外市場美國4月至6月間繳出雙位數營收成長，利潤率也向上攀升，貢獻可觀的獲利動能。

法人指出，美食-KY下半年在美國市場將有全新門市加入營運行列，進一步擴大營業規模，可望繼續推動獲利成長。而大陸官方也持續推出促進消費的政策，瞄準內需與服務性消費，冀望為下半年經濟動能添柴加薪。在美國及亞州市場同步帶動下，美食-KY下半年的獲利表現可望更上層樓。

美食-KY七月合併營收16.4億元，較去年同期成長0.4％；以功能性貨幣（人民幣）計算，則較去年同期成長2.6％，連續12個月正成長。

法人觀察，美國門市七月份的營收表現強勁，來客數、客單價持續較去年同期增加，同店正成長邁入第29個月。若與2019年同期相比，七月份的單店日均營收成長近三成，增幅更勝過今年上半年的表現，反映整體85度C門市產品及服務品質的不斷提升。