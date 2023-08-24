華航第4季樂觀 客貨齊揚

華航(2610)7月營收創下歷年第3高，總經理高星潢今日表示，第4季華航營運樂觀，客運的訂位率已超過5成，第4季原本就是航空貨運的旺季，今年有提前進入旺季的走勢，目前航空貨量比預期旺，第4季客貨同步成長。

高星潢指出，通膨影響使得消費者將支出轉到旅遊，所以旅遊相當旺盛，第4季訂位率逾5成，客運可以持續樂觀看待。華航也申請第1架A350-900租機，預計2024年第1季加入營運，會看需求決定飛行航點，第2架A350還在洽談中。

華航致力ESG永續發展，長年關懷偏鄉弱勢族群，今日舉辦公益機師體驗營，首度邀請桃園家扶中心兒少學童化身小小飛行員，期盼學童能透過實際活動，接觸航空產業，學習航空知識及開拓視野，度過一個難忘的暑假，高星潢也出席鼓勵學童，未來一同翱翔天際。

華航公益機師體驗營安排30位小朋友們擔任一日飛行員，除了解機師養成訓練外，也實際走訪模擬駕駛艙，體驗臨場感，感受遨遊空中的樂趣，亦安排學童參訪華航博物館，認識航空歷史演變。

同時也觀摩客艙訓練及緊急逃生設備，近距離感受空服員訓練課程的嚴謹，如何把關機上乘客的安全，演示緊急狀況的標準化流程、正確穿上救生衣等課程，讓學童認識更多航空相關知識，也能進一步探索自己的未來。

（時報資訊 莊丙農）