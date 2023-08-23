台灣櫻花迎H2交屋潮 出貨動能逐季增溫

台灣櫻花（9911）副總暨發言人賴宏奇今（23）日下午受邀證交所業績發表會時指出，展望下半年，廚衛電預計經銷商庫存去化將告一段落，且隨著即將進入傳統銷售旺季，出貨動能有望逐季回升；同時，下半年受惠新建案交屋潮帶動下，整體廚房仍將維持大量出貨的趨勢。

賴宏奇同時表示，台灣櫻花的廚衛電及整體廚房出貨穩定成長，帶入強大的現金流，這兩大事業體將支撐集團的新事業與新產品發展，推升新事業成為櫻花下一個5年營收的成長動力。

台灣櫻花上半年合併營收38.34億元，年減6.21％，稅後純益4.14億元，年減18.59％，EPS1.89元。賴宏奇指出，上半年受到去年高基期及需求下降等因素的影響，零售市場表現較為疲軟，惟衰退幅度已逐季減緩，隨著下半年消費力逐步復甦，營運應該有機會改變上半年衰退的走勢。

在海外市場方面，台灣櫻花在越南市場經過產品線、品牌定位調整，近兩年毛利率逐漸提升。賴宏奇說，今年大環境不好，預期越南市場營運僅能持平，但站在長期來看，越南市場毛利率逐漸攀升，櫻花也在積極開發通路，越南經濟不錯，整體廚房市場是成長的，未來還是看好越南市場的表現。

至於在大陸市場部分，賴宏奇說，原以為大陸疫情解封後，經濟可以衝上來，但現在看起來情況更為嚴苛。不過，櫻花中國近年營收表現雖然持平，受惠這些年相關費用控制得宜，因此獲利表現更好。

法人表示，台灣櫻花在既有營運模式下，本業廚衛電及整體廚房營收應能保持穩定成長，加上淨水產品及櫻花家居的業績挹注，在兩大事業體穩定及新產品新事業成長助攻下，今年營收與獲利仍有機會挑戰歷史新高。

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