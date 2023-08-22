兩岸消費回復 紅木、台南-KY H1財報靚

零售KY族群受惠兩岸消費市場回復，上半年獲利奏凱歌，紅木-KY（8426）上半年獲利0.96億元、EPS達1.9元，相對去年同期轉虧為盈，紅木-KY下半年訂單在手，按國際精品開幕時程，裝潢交貨期會落在第四季至明年第一季，業績可望再衝一波。

布局台灣市場的台南-KY（5906），隨著疫後社交恢復，旗下FILA等運動休閒服飾與鞋款銷售營收成長，帶動今年上半年獲利達0.69億元，EPS為2.13元，較去年同期翻倍增長。下半年進入傳統旺季，台南-KY對營收獲利相對樂觀。

紅木主要客戶涵蓋寶格麗、COACH等國際精品店櫃裝潢，今年上半年營收11.24億元、年增92.27％。紅木指出，今年以來國際精品持續表現亮眼，主要是全球各國國境開放，全世界觀光旅遊人潮湧入，亦帶動包括南亞、東南亞等地區精品大店齊開，預計下半年增長幅度可期待。

法人指出，儘管疫情三年國際精品飛速成長，開店、改裝是目前各大精品業進行重點，裝潢業者接單、業績大幅增長，持續推升營收獲利表現。

台南-KY旗下擁有FILA等運動休閒潮裝與運動鞋盤經銷通路，去年獲利豐收，EPS達3.01元創歷史次高，預計9月15日除權息，配息1.5元、配股0.3元，優於前一年度的1.7元；而今年上半年表現亦不俗，每股純益2.13元，相對去年同期的1.04元翻倍成長。

法人指出，下半年進入百貨周年慶、雙十一購物節等傳統旺季，加上秋冬新裝登場，估有望再帶動台南-KY新一波成長。