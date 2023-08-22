中鋼Q4季盤 下游籲別漲太多

中鋼22日舉行第四季內銷聯誼會，針對第四季盤價與鋼線鋼纜、手工具業者座談，下游業者顯然對第四季市場不樂觀，甚至有業者直言「做40年沒遇過景氣這麼差！」不過就市場氛圍來看，中鋼第四季季盤看漲機會仍高。

中鋼在開季盤之前，都會與業者進行交流，聽取業者對市場的看法，22日中鋼在台中舉行第四季內銷聯誼會，上午首先登場的是鋼線鋼纜業，有業者私下透露，進入下半年後內銷市場略有回溫，但外銷訂單仍一無所獲，已有廠商開始「做三休四」，甚至還有廠商「做一周休一周」，市況之差，讓台灣鋼線鋼纜工業同業公會理事長潘仲良直言：「做40年沒遇過景氣這麼差。」

而下午的手工具業者同樣感受到景氣蕭條，不過相較其他鋼鐵產業而言，手工具衰退的幅度相對較小，1～7月出口量約6.9萬噸，年減22.3％，不過平均單價每噸為40.8萬元，年增9.0％。

中鋼方面則表示，若對比2008年金融海嘯，事實上今年扣件、手工具外銷的衰退並不算特別嚴重，例如2008年時扣件出口121萬噸，隔年降到89萬噸，年減約26％；去年扣件出口總量為166萬噸，今年年化預估為130萬噸，衰退22％。另外，手工具2008年出口量10.6萬噸，2009年減為7.4萬噸，減少30％；去年手工具出口量為13.9萬噸，今年年化預估為11.8萬噸，年減15％。

中鋼指出，季盤價格的訂定會參考供需、成本、大陸政策等3個因素，而庫存是重要觀察指標，目前看來國內外業者第四季庫存將回到合理水準，但所謂的「合理」往往是比正常庫存略低，因此仍看好第四季市場回溫。現場有業者表示，中鋼這番話表明第四季季盤看起來就是「漲定了」，只期待中鋼漲幅不要太大。

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