和泰新神車 破天荒收百萬訂金

和泰車「神車」再＋1，22日發表LEXUS全新大改款LM，自7月18日展開預售後，在今年配額僅400輛、僧多粥少的情況下，有經銷商為避免重複下單，破天荒要求車主下單需支付訂金100萬元，但即使如此，目前LM累計預接單已突破2,000張，現在下單最快需等到後年才交車。

而隨NX、RX等車款持續熱銷，及年底前LM陸續交車挹注下，和泰車推估，今年LEXUS除在台銷量將達3萬輛的豪華車銷售天量，營收貢獻也將挑戰500億元新高。

和泰車此次導入全新大改款LM，自年初即備受市場關注，可說是LEXUS下半年最重要的車款之一，此次導入500h及350h雙動力共四種車型，新車售價自429萬至595萬元。

儘管車價較上代車款漲價，但仍受到國內總裁級車主青睞，在和泰車積極向原廠爭取後，由於LM在全球都有供不應求的狀況，因此今年度在台配額仍只有400輛，預計自下周開始交車後，光是要消化預接的2,000多輛接單，最快也必須到2025年才能交車完畢。

和泰車指出，在確定導入全新大改款LM之前，即有許多車主提前下單，希望在正式上市後儘快拿到新車，有部分經銷商為避免車主重複下單，也希望更精準掌握訂單狀況，因此要求預訂需先支付100萬定金，而據了解，車主為搶先交車，也多半能接受。此一付訂百萬訂金的情況可說前所未見，尤其在目前配額僅400輛、等待交車近兩年的情況下，等於是將100萬資金無息閒置兩年，金字塔頂端買家的財力雄厚程度，也令人咋舌。

和泰車說明，LM是於2020年導入台灣，當年銷售1194輛；去年因晶片短缺等問題，全年銷量僅467輛；不過今年前七月已賣出914輛，累計LM在台銷量已達3,719輛，若再加上全新改款在年底前配額400輛，累計銷量至年底前將可突破4,000輛。

事實上，LEXUS今年以來旗下包括RX、NX等車款皆相當熱銷，7月再度以3,501輛創下在台單月領牌新高，更連續六個月奪豪華車市場銷售冠軍，累計前七月領牌已達2.04萬輛，創歷年同期新高。和泰車已於6月上修LEXUS今年在台銷售目標至3萬輛，也將改寫豪華車在台銷售新高紀錄。

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