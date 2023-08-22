鈾需求飆 台電核四燃料棒估可回收50億

全球核電復興運動幫了台電！核四燃料棒運回美國原廠奇異(GE)旗下子公司暫存後，多年始終找不到買主，台電啟動第二階段資產回收計劃，要將燃料棒進一步拆解成燃料丸，取出濃縮鈾販售，預計年底正式招標徵求拆解燃料棒廠家，初估可回售市值50億元成本，比早期預估價高出1倍。此全拜俄烏戰爭與國際碳中和趨勢，帶動全球核電復興對鈾燃料需求所賜。

核四封存後，已採購的1774束燃料束，從2018年起陸續運到奇異旗下燃料束製造商GNF廠區暫存，並且拆解成16萬多支燃料棒。原本台電是寄望在國際上找到買家，直接買走燃料棒去用。無奈與核四同類型進步型沸水式反應爐(ABWR)者很少，求售不順。

因此台電啟動第二階段，去年9月辦理燃料棒拆解為燃料丸及回收核物料技術服務採購案，要將單支燃料棒再拆解為燃料丸，取出濃縮鈾到市場上販售。招標金額訂出23億多元，卻無人投標而流產。

台電表示，仍正進行公開徵求具拆解燃料棒廠家，將燃料棒中的核物料回收，預計今底前完成招標作業。初估可回收轉售市值達50億元。這將是第二次公開招標，為求順利標出，可能修改合約條件。

但台電最早預估把鈾拆解出來賣，扣掉工錢，大概只能回收20幾億元，結果現在轉售金額整整翻了一倍，可達50億。對此台電表示，因為俄烏戰爭後，能源價格上漲，帶動鈾燃料需求。

回顧311福島核災後，全球反核運動興起導致鈾價大跌，然近年來淨零碳中和成為國際趨勢，加上俄烏戰爭因素，使得全球興起核電復興運動，推升鈾燃料價格，連帶二手價都飆升，目前市場喊價，比低點時高出1倍有餘。

（ 中時 王玉樹）

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