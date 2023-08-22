長榮航：客運天天都很好 明年期望會更好

長榮航（2618）22日舉辦波音787-10松山機場首航的七夕祈願慶典儀式。長榮航總經理孫嘉明表示，波音787-10取代現行A330-300，飛航羽田及虹橋，每趟增加10％的座位數，且維修2架飛機已加入營運，第三季客運優於第二季，10月因暑假剛結束，客運略微下滑，11-12月歐美假期帶動，客運上揚，目前長榮航天天都很好，明年期望會更好。

長榮航波音787-10夢幻客機22日進駐松山機場，即日起投入松山-羽田及松山-虹橋的兩大航線。22日松山-羽田下午起飛BR190的班機，只有剩下3個空位，達到滿載。

因適逢七夕情人節，長榮航22日特別舉辦「十年星盟 微笑升級—長榮航空波音787-10松山首航 七夕祈願慶典」活動，由長榮航孫嘉明總經理邀請民航局林國顯局長、台北國際航空站鄭堅中主任、航警局台北分局陳添新分局長、關務署台北關松山分關郭文娟主任、松山機場國境事務隊胡金裕副隊長共同主持。

孫嘉明表示，松山、羽田及虹橋機場位居都會中心區，是商務旅客往返台北、東京、上海重要的門戶，自2010年松山-虹橋、松山-羽田航線開闢後，疫情前年平均載客率均維持約9成，特別是在周末、連續假期更是經常一位難求。

長榮航依機隊引進做最佳的規劃，以高運量的波音787-10投入這兩條航線的營運，每趟航班可提供342個座位，較現行A330-300機型增加10％的座位數，嶄新的客機更可滿足旅客的期待與需求。

長榮航空自2018年開始陸續引進波音787客機，目前已是公司主力機隊之一，波音787-10客艙設有34個皇璽桂冠艙，採用1-2-1座位配置，由BMW集團旗下Designworks團隊設計，每個座位均可獨立進出，創造更寬敞的空間感受；經濟艙則配置308個座位，由國際知名設計公司Teague負責內裝規劃，並採用德國著名賽車座椅製造廠商RECARO之座椅產品，營造高雅、精緻的客艙美學，在市場上具有高度競爭力。

長榮航波音787機隊目前共有13架，包含4架波音787-9以及9架波音787-10，今年底前將再交付2架波音787-10；2024至2027年則會交付9架波音787-9及2架波音787-10，屆時波音787機隊數將達26架。

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