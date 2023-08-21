裕隆旗下裕融入股LINE TAXI 公平會准了

裕隆集團旗下子公司裕融（9941）投資LINE TAXI，裕融今（21）日宣布，已獲公平交易委員會正式拍板通過，裕融將結合新創叫車服務平台，建構「以科技改變移動服務」模式，打造全新移動服務競爭優勢。

裕融表示，此一投資案目的除拓展集團服務生態圈，更擴大MaaS移動及用車服務長期策略布局，透過整合旗下格上租車、裕電俥電、行冠企業三家公司，成立裕隆集團移動服務事業群，以及集團外SeaLand汽車訂閱平台等策略合作夥伴，強化裕隆集團汽車價值鏈及服務量能，未來借重LINE開放平台及數位化能力，將依消費者需求導入更多元移動創新服務。

此次投資案在與開放式平台生態系的結盟下，裕融表示，將有機會整合不同特性的多元服務及合作夥伴，提供更全面、更優質的移動用車體驗，在以人為本的服務精神創造商機。有助企業整體業態發展與成長，並持續獲利。

迎接裕隆集團70周年，裕融企業透過企業金融、消費金融及移動服務三大事業範疇持續擴大投資布局，並整合集團長期發展策略，建構完整的汽車相關服務事業，並積極透過綠能產業開拓價值服務鏈的下一個成長引擎。

LINE致力為用戶建構一個方便的數位生活平台，參與其中的社群、合作夥伴也形成一個豐富多元的生態圈，旗下觔斗雲聯網科技期望以科技改善人們的交通體驗，持續拓展、優化既有計程車相關服務，將進一步服務面向拓展到MaaS （Mobility as a Service）一站式Hub，以提升用戶在交通方便的生活品質。

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