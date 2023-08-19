強韌電網計畫助攻 機電及線纜業H1報喜

台電汰舊換新設備及強韌電網計畫超過千億元商機助攻，士電、中興電、亞力及華城機電大廠上半年獲利均創同期新高，線纜業也全面繳出獲利的成績單。中興電等機電大廠，以及大亞等電線電纜業者多半樂觀預期，下半年本業營運有機會勝過上半年。

士電上半年營收166.49億元、EPS由去年同期2.26元增加至2.66元，全面創同期新高。士電表示，士電期待今年第三、四季也優於去年同期，今年每季營運都比去年同期成長，全年營運目標是營收及獲利都比去年成長，挑戰歷史新高。

華城上半年營收46.43億元，EPS從去年同期0.86元翻倍增至2.87元，全面締造同期新高。華城指出，華城迎來近10～15年來難得一見的行業榮景，台電強韌電網計畫、外銷及綠能產業是今年營運成長三大動能，目前整體在手訂單首度突破百億元。

華城因股價大漲被主管機關盯上，不願再談未來營運展望。法人依華城7月合併營收12.42億元，年增幅251.20％推估，下半年營收至少70億元，今年合併營收110～120億元。

亞力上半年營收41.31億元，EPS由去年同期1.23元增至1.28元，全面創同期新高。亞力陸續接獲竹科升壓站20億元大單、竹園超高壓變電所161kV靜態同步補償器統包新建工程標案20.77億元，另獲兩家半導體大廠建廠的GSI開關、配電盤及變壓器等重電設備訂單，整體在手訂單首度突破百億元，訂單能見度至少三年。亞力表示，不看淡下半年營運。

線纜業也是台電強韌電網計畫的受益者，除生產漆包線為主的榮星外，華電、華新、大亞、華榮、宏泰、合機、億泰及大山等線纜廠，陸續都拿到台電強韌電網計畫標案，華電、合機前七月營收不受銅均價下跌影響而逆勢成長，主因也是出貨給台電。

大亞集團董事長沈尚弘表示，政府推動台電汰舊換新饋線及強韌電網計畫，帶動電力線纜需求強勁，大亞因而受惠，目前「被客戶追著跑」，煩惱要如何將手中訂單準時交貨給客戶，預期下半年本業營運與上半年持平或更好。

華新指出，華新電線電纜事業銷售量穩定，第三季高科技建廠需求緩步增長，台電強韌計畫需求持續釋放，建築市場毛利率維持穩定，華新預期，線纜事業整體第三季獲利與第二季相當。

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