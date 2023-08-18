EVA報價有望回升 台聚Q3本業獲利見起色

台聚（1304）18日法說會表示，雖然整體經濟能見度仍未明朗，不過，太陽能需求持續看好，專業機構上修今年裝機需求至305～350GW（先前為280-330GW），有助帶動EVA出貨增溫，第三季EVA價格有望逐月緩步往上；搭配古雷石化EVA已產出光伏級EVA並送樣客戶，順利在7、8月取得破萬噸下單量，強化營運利基能量。

至於大陸古雷一貫佈局營運狀況，台聚總經理吳培基表示，第二季古雷乙烯裂解廠稼動率約8成，第三季有機會開到8成以上，但部分產品如EO、EG銷售不佳，屆時將依市況調整開動率。

此外，針對ECFA若終止對台聚集團的影響，吳培基分析，台聚集團內唯一在ECFA涵蓋的產品，僅SAN（苯乙烯丙烯晴共聚物），屬台達化（1309）的產品，年銷售約2萬噸，銷往大陸數量有逐步降低，因此若有影響也屬可控範圍。

台聚認為，原油供應趨緊，需求則因全球經濟景氣、大陸經濟刺激方案等因素，油價趨勢略為向上，預計今年油價落在80～95美元震盪；乙烯原料在亞洲供過於求、美國供應充足，亞洲廠家已降低開工來維持價格，成本壓力應不致惡化。

不過，受制經濟不景氣影響，PE市場狀況很不好，上半年產能約4萬噸，算是近幾年低點，目前營運挑戰仍顯艱鉅，EVA則算是逆勢較好的產品。

台聚指出，研調機構數據來看，2023年全球太陽能裝置裝機量從305～350GW上修至350GW，其中三分之一是大陸市場，也帶動大陸EVA下半年需求比上半年好。大陸古雷石化新產5月投產後，第三季產量會比上季增加；台灣EVA獲利不會太差，但難達到過去兩年水準。

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