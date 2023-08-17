運價走強 散裝族群股價喊衝

散裝船市受惠貨盤增加，帶動運價走強，波羅的海運價指數BDI 16日上漲5.75％、收1,233點，達近一個月新高，今（17）日激勵散裝族群股價喊衝，裕民（2606）大漲5.93%，慧洋-KY（2637）、台航（2617）、新興（2605）漲逾4％，四維航（5608）、中航（2612）也上漲3％左右。

指標股裕民今日舉辦法說，副總張宗良表示，大陸進口鐵礦砂及煤炭需求一掃去年低迷，今年上半年穩定成長，包括鐵礦砂進口5.76億噸、年增7％，煤礦進口2.22億噸、年增93％，糧食進口8,339萬噸、年增4.5％。目前港口鐵礦砂庫存減少，反映市場鋼鐵需求仍在，加上房市復甦疲弱，近期大型房地產商連續爆雷，大陸勢將加碼或延長對房市的支持政策。

進入第三季，為巴西及澳洲兩地鐵礦砂出口旺季，9月起北美穀物旺季開始大量出貨，將帶動海岬型、巴拿馬型船舶需求，有助供需平衡，支撐運價上行。

波羅的海運價指數BDI 16日報價，升抵一個月以來新高，所有船型平均日租金全漲。其中，海岬型平均日租上漲862美元至14,106美元；巴拿馬型平均日租增加664美元至13,374美元，累計16個交易日上漲66％，創3個月以來新高；超輕便型船平均日租上漲443美元至8,933美元；輕便型船平均日租上漲202美元至7,992美元。

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