需求不振 水泥廠中國市場Q3「淡季更淡」

天候異常，加上房地產疲軟，中國大陸水泥市場需求持續萎縮，國內水泥廠台泥（1101）、亞泥（1102）及信大水泥（1109）預期，大陸市場第三季將會是「淡季更淡」，營運仍艱困。

亞泥16日舉行上半年法說；亞泥指出，雖然第二季大陸水泥銷售噸毛利比去年同期上漲11％，不過，整個上半年亞泥中國水泥噸毛利只有44元人民幣，比去年同期減少14％。

水泥市場需求不振，讓亞泥今年1-8月，亞泥中國的平均發貨量約在6成上下。

西進水泥廠分析，中國大陸水泥市場需求萎縮的主要原因，一是受高溫、降雨等季節性因素影響，水泥需求處於淡季，同時，部分地區受颱風影響出現強降雨天氣，繼發洪澇災害導致需求階段性停滯。

再來就是房地產市場持續疲軟，新開工程項目較少，資金不足，在建工程施工進度緩慢，水泥需求相應減少。

台泥指出，集團在大陸水泥市場表現，今年上半年受限於基礎建設放緩，新開工面積下降的影響，營運表現不如預期。第三季當地水泥市場又受到天候因素、房地產低迷干擾，預期當季成長不易。

對於傳統第四季旺季帶動需求的期待；西進水泥廠認為，在經濟景氣放緩下，大陸當地的固定資產投資和基礎設施投資增速逐步放緩。房地產開發投資降幅繼續擴大，對今年第四季旺季已不期待，「旺季不旺」已是市場普遍的共識。

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