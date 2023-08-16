寬魚跨足運動 海外展演推升7月營收翻倍增

寬魚（6101）海外展演再衝一波，包括王力宏演唱會11月將在馬來西亞演出，以及王心凌、羅志祥的海外巡演，並將首度跨足運動領域，8月在澳門舉辦NBA球星阿隆．戈登（Aaron Gordon）球迷見面會，擴大文創布局。

寬魚今年以來籌備多項展演活動，多元布局陸續反映在營收，上半年營收3.3億元，歸屬母公司淨利3,471萬元，每股賺0.3元；7月營收8,554萬元、月增1.9倍，累計前七月營收4.15億元、年增逾8倍。

寬魚下半年將擴大海外布局，演唱會方面，除了澳門解封後定期演唱會演出，也將舉辦王心凌、羅志祥海外演唱會，同步引進各國人氣指標團體來台演出，包括韓國嘻哈人氣團體「EPIK HIGH」、女子實力派音樂組合「BOL4」，及泰國夯團「JAMEILM」。

另外，叫好叫座的《一個王力宏》演唱會9月9、10日在台北小巨蛋舉辦台北站登場後， 11月將轉戰馬來西亞雲頂雲星劇場演出。《一個王力宏》演唱會從美國拉斯維加斯開唱，接著在曼谷、台北等地票房亮眼。

另外，寬魚也將觸角延伸至運動相關領域，8月於澳門舉辦NBA球星阿隆‧戈登（Aaron Gordon）球迷見面。阿隆‧戈登（Aaron Gordon）是NBA丹佛掘金隊球員，主要位置是小前鋒／大前鋒，曾是2013年U19世錦賽冠軍／MVP，也拿下2022-23球季NBA總冠軍戒指，希望藉由球迷見面會與球星近距離接觸，聆聽青春追夢的故事。