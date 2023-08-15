中鋼9月盤價全漲 樂觀盈面大

中鋼15日宣布9月盤價，一如預期開高盤，包括熱軋、冷軋每噸都漲900元。中鋼表示，亞洲鋼市經歷數月震盪修正後已進入上升波段，大陸鋼廠下半年配合平控限縮產量，低價出口報盤勢必大幅收斂，全球鋼市將重回上下游供需均衡、穩定獲利主調。

近期亞洲各大鋼廠紛紛開盤，中鋼開出9月鋼品內銷盤價，主力產品如熱軋、冷軋每噸上漲900元，其餘產品也有每噸500～600元的漲幅。面對外界質疑「超漲」，中鋼高層人士表示：「這樣的漲幅相當合理。」

中鋼表示，鋼市現有多項利多，一是大陸擴大補助政策鼓勵消費，提振汽車、家電等用鋼產業，加上持續鬆綁房地產政策，提升鋼鐵需求，在車廠供應鏈問題持續緩解下，催動車市產銷熱絡，汽車用鋼需求穩健恢復中。

二是大陸粗鋼平控政策以全年產量不超過去年為目標，上半年大陸鋼廠超額生產，下半年產量勢必緊縮，worldsteel統計上半年全球粗鋼產量約9.439億噸，年減1.1％，全球鋼鐵供給呈現緊縮態勢。雖鐵礦砂需求轉弱，價格回檔至每噸100～110美元區間，但冶金煤價因大陸礦區監督趨嚴與水災導致供給受限，上漲突破245美元。

陸災後重建需求

國內扣件、建築用鋼將受惠

一位鋼鐵業人士分析，杜蘇芮颱風及暴雨肆虐後，大陸多省市啟動災後重建，住宅或汽機車都需要用到鋼鐵製品，國內的螺絲扣件業者、建築用鋼業者近期也出現來自對岸的詢單，有機會在第四季提振業績。

業者指出，國內許多扣件廠及零組件廠是汽車相關供應鏈，數據顯示，台灣出口大陸的扣件每公斤近6美元，比7月整體出口均價每公斤3.72美元更高，主因就是這些螺絲、扣件屬於高值化的汽車扣件等為主，災後重建也可能增加採購商機。至於建築用鋼部分，雖大陸未必會向國內業者採購，但專家認為在大陸政府實施平控限制產能後，加上災後需求，大陸鋼品對外銷售的情況將減少，也有利國內業者的營運。

中鋼表示，9月盤價維持「順勢、合宜、穩健」一貫訂價原則，適度反映台幣匯率近期走貶推升原料成本，順應亞洲鋼廠比肩漲價潮流，調漲鋼品售價貼近國際主流盤勢，有助客戶掌握行情轉折擴大利基，迎接第四季傳統產業旺季到來。