泰山前團隊對新任董事提假處份 遭駁回

泰山經營權易主塵埃落定，「前經營團隊」股東詹景超所屬景勛公司對新團隊提告也在15日水落石出；包括景勛公司向法院提出禁止劉偉龍等9人行使董事及獨立董事之職權，經智慧財產及商業法院以六大理由裁定駁回，此外告發時任泰山董事劉偉龍、獨董陳敏薰等人誣告等罪嫌，業經臺北地方檢察署以「罪嫌不足」為由不起訴處分。

商業法院駁回六大理由包括一、泰山112年5月31召開112年第2次股東臨時會選任劉偉龍等9人為董事、獨立董事，均經經濟部核准登記，依公司法劉偉龍得對外代表泰山，「無」代表人不明而影響營運情事；二、股臨會召開前，龍邦公司業以發布重大訊息或向金管會申報方式，對外公開龍邦公司、保勝投資公司先後取得泰山持股總額、比例等資訊，並公開表明將召開泰山股臨會全面改選董事；三為股東會出席股數核算董事選舉案「選舉權數」與「各董事候選人獲得選舉權數」之落差，是股務代理機構國票證券就出席股數加總欄位計算錯誤所致，「非」違法灌票；四、劉偉龍等9人以保留泰山營運資金為由，決議調減現金股利配發金額，難謂無據。且此調減股利政策無差別待遇、一體適用全體股東，調減股利亦保留在泰山、屬股東權益。

第五理由為劉偉龍等9人董事會變更原經營團隊之營運、財務或業務決策，如全家便利商店、街口金融科技股權交易等，亦屬新任經營團隊內部討論後之經營權限行使範疇，無違法之證據；最後「原經營團隊」在111年12月至112年5月短短半年間，多次違反內控制度或重訊申報，迭遭證交所裁處200萬元、250萬元、300萬元違約金，或指示「前」董事長、總經理、發言人應接受研習，或提醒須善盡忠實義務，保護全體股東權益。足見泰山「原經營團隊」確未謹守法令行事而影響股東權益。

延伸閱讀

全家便利商店35周年慶 8/18先過生日

台積中科2奈米廠用地 確定延至明年交地

中鋼9月熱軋、冷軋鋼 每噸調漲900元

泰山經營權之爭終落幕 公司變更登記過關