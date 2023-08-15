台積中科2奈米廠用地 確定延至明年交地

年底交地確定來不及！攸關台積電2奈米建廠用地的「中科台中園區二期擴建案」，中科管理局今（15）日接獲台中市政府通知，已排入本月25日舉行的都市計畫審查議程。不過，中科管理局長許茂新明確指出，即使8月底順利通過都審，後續還要送內政部都委會審查，通過後才能進行土地協議價購程序，加上下半年還有選舉因素干擾，「確定將延至明年交地」！

這已是中科管理局第四度延後中科二期園區擴建案的開發時程，從力拚5月交地，到拚8月交地，最後是拚年底前交地，現在確定將延後至明年交地！

中科二期園區開發時程一再跳票，關鍵在於台中市政府的都審卡關，中科管理局遲遲無法承諾何時能把建廠土地交給台積電，迫使台積電日前作出決定，高雄也將規劃興建2奈米新廠，讓中科管理局倍感壓力。

據了解，中科台中園區二期擴建案，預計新增用水量占目前台中市日用水量約7％，新增用電量占全市總用電量約24％。許茂新指出，經濟部早已核定中科二期園區用水、用電計畫，全案並通過環評，台水、台電也承諾不會排擠到台中市的民生用電、用水。

危機也是轉機！據悉，中科台中園區二期擴建案能夠排入本月25日的都審議程，關鍵在於台積電宣布高雄將改建2奈米廠後，台電、台水公司終於出具台積電中科2奈米廠開發及營運期間，「將依核定的計畫規劃推動及調配供應，不排擠台中區域民生及工業用水、用電」的保證公文，讓該案出現轉機。

眼看台中市政府終於主動通知中科管理局，本月25日將「中科台中園區二期擴建案」排入都審議程，為了拚盡早交地給台積電投資擴廠，許茂新表示，市府都審過關後，將立即送內政部都委會審查，後續還有公告都市計畫、園區用地取得等作業。

至於中科二期擴建用地取得部分，初估購地預算高達250億元，其中逾9成預算將用在興農高爾夫球場的土地取得。中科管理局表示，興農公司已二度來函承諾，針對台中高爾夫球場員工、會員權益，已擬定就業轉介、資遣優退及球證補償等相關處理措施，員工及會員權益均會獲得妥善保障，中科後續將配合都市計畫審議進度，辦理用地取得作業，將優先採取協議價購程序，拚2024年上半年交地供台積電建廠使用。

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