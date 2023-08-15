秀泰發聲明喊告 控台鋁真心換絕情

高雄MLD台鋁與秀泰影城鬧分手，雙方合夥生變，各執一詞互槓。今（15）日秀泰影城發聲明喊告，痛斥台鋁違反商業誠信、不顧道義，澄清秀泰財務正常，沒惡意欠款。秀泰還自爆，曾無私引薦品牌協助招商，如今看回頭看來只是真心換絕情。

對此，台鋁反擊，回歸事情本質，秀泰自2022年11月即欠款至今，若如秀泰聲明所說財務健全，希望請秀泰影城按照合約規範，將欠款、違約金結清，即可將事情圓滿落幕，而不是透過其他動作、議題模糊欠款焦點。

秀泰聲明當中羅列3大罪狀，包括違法接管目無法紀，向MLD台鋁提出嚴重抗議並捍衛員工權益；協商未確認逕行片面違法終止違反商業誠信且不顧商場道義；違反保密協議，聯上多次惡意揭露罔顧合約精神。

秀泰指出，針對商譽、信用及違法接管涉及強制罪嫌乙事，本公司已於8月15日正式委由永然聯合法律事務所高雄所吳任偉、朱萱諭兩位大律師進行法律行動。

秀泰強調，高雄台鋁秀泰影城為本公司進軍高雄之第1個據點，於商、於情斷無輕言放棄之理，耗費長達半年商務條件減免協商均秉持與聯上公司同甘共苦繼續奮鬥初衷進行，然非常可惜協商未有結果。

秀泰指出，本公司提前於8月31日終止租約，此不得已決定，MLD台鋁未予回應，竟突然8月8日函文違法終止合約，更逕於8月10日晚間事先部署優勢人力，在未經本公司同意下，指派數十名人員強行進入本公司在合法承租之台鋁秀泰影城，違法強行接管。

秀泰認為，台鋁方面將機房上鎖阻止本公司人員進入，且攔阻本公司所屬員工，在違反個人意志下強行檢查私人物品及隨身包包，已涉嫌《刑法》第304條強制罪，以及《民法》第184條第1項之侵權行為，本公司基於愛護、保護所屬員工之立場，定將全力協助受害同仁，依法追究聯上公司、都會生活公司台鋁分公司及其相關人員之法律責任，決不寬貸。

秀泰更指出，本公司在7月13日以函文通知，擬決定於 8月31日提前終止租賃契約；惟聯上公司並非以前揭提前終止契約函文辦理，而係另以本公司有遲付租金，主張終止租約云云，更在雙方未確認上開事項前，即違反商業誠信與不顧商場道義。

秀泰更不滿稱，台鋁以突襲行動，強行接管本公司高達8000萬之設備及軟硬體投資，更對外散播本公司積欠款項達數千萬，與事實有嚴重出入，其誇大不實，更已涉有誹謗罪嫌，並損害傷害吾等二家公司商譽、信用甚鉅。

秀泰指出，綜上所述，本公司鄭重聲明澄清，本公司財務正常、經營穩健，絕對沒有惡意欠款或資金周轉上的問題。過去1年多本公司多次伸出援手，無私引薦品牌、協助招商，期待MLD台鋁能在商場上有所進步，如今回頭看來只是真心換絕情。

此外，針對台鋁指控「廁所清潔」一事，秀泰痛斥，更是荒謬，租賃場地之主幹管非房客修繕可及，本公司在開幕半年即多次反映主幹管阻塞嚴重，多達「23間廁所」均不通。

（中時 柯宗緯）

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