博客來砸10億升級 不排除開24小時書店

全台圖書銷售龍頭博客來今年來連續兩季虧損，已擬定絕地反攻策略。博客來副總何禮旭今（15）日首度面對媒體回應，閱讀習慣改變，傳統出版業持續衰退，但電子書與有聲書大有可為，博客來將投入更多；並以顧客為大，博客來未來5年將持續投資10億元，升級前後台系統、資安、供應鏈。

面對市場傳言，博客來將在信義計畫區打造首家24小時實體書店，可能就在信義誠品撤出後，在由統一集團規劃開出的時代百貨二店？

何禮旭表示，不排除任何可能性。目前與7-ELEVEN合作的複合店希望可以經營的更好，全台有超過1,700店，博客來大講堂今年也將首度舉辦實體活動，提高會員黏著度。

博客來已打造華人世界最大知識入口，將以圖書為核心，持續深化電子書、有聲書、課程等，創建一站式閱聽平台。

她表示，台灣電子書2022年佔比較2021年成長17％，還有很大成長空間，而美國市場電子書成長雖然接近停滯，但有聲書仍成長7％，大陸市場則是電子書與有聲書同步成長。電子書與有聲書是紙書的延續，對出版產業成長將有助益。

博客來去年增加電子書訂閱服務，最低每天不到4元，目前電子書數量已達20萬種，合計紙書和電子書總上架數量突破450萬種。

延伸閱讀

羅智先談轉投資虧損 最關注博客來

羅智先獨家專訪／博客來虧損，讓他直接下海督軍！掌舵統一集團10年、下一個新霸略曝光

把植物園搬進來！誠品9月進駐新店裕隆城