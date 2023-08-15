華紙Q2淡季營運弱 H1轉虧探近14年低

林漿紙大廠華紙(1905)今（15）日召開法說，受市場需求疲弱及國際漿價急跌影響，2023年第二季淡季營運疲弱，稅後虧損達3.75億元、每股虧損0.35元，雙創14年半低。累計上半年稅後虧損達5.45億元、每股虧損0.5元，雙創近14年同期低。

華紙第二季合併營收50.51億元，季減7.56％、年減18.8％，為近11季低。毛利率降至1.64％、為近39季低，營業虧損擴大至4.03億元，為14年半低。雖有業外收益躍增挹注，歸屬母公司稅後虧損仍擴大至3.75億元、每股虧損0.35元，亦雙創14年半低。

累計華紙上半年合併營收101.35億元，年減10.48％、為近3年同期低，毛利率降至3.89％的近11年同期低，營業虧損5.48億元、創近14年同期低。加上業外收益銳減73％，使歸屬母公司稅後虧損5.45億元、每股虧損0.5元，雙創近14年同期低。

華紙代理發言人林冠均表示，受全球景氣疲弱、市場需求不振影響，第二季國際短纖漿價自首季每噸730～750美元急跌，至6月僅剩480美元，跌幅達250～270美元，但原物料的木片同期價格僅下跌20～50美元，仍處相對高檔。

此外，全球漿紙市場庫存仍未落底，市況疲弱導致客戶觀望，需求下滑導致第二季紙品價量均跌。同時，華紙雖因應市況購買低價漿，但因運算時程而有遞延效益，在產品價量均跌、成本續處高檔下，使第二季淡季營運表現更弱。

（時報資訊 林資傑）