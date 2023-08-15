虎航上市首日跳空漲停 優惠機票股號埋梗

國內首家低成本航空公司台灣虎航（6757）今（15）日以每股42.6元在創新板掛牌上市，一開盤即就跳空飆漲停價46.85元，成交量逾3,600張，以漲停價委買張數逾3,400張。

為慶祝掛牌，台灣虎航今日用股票代號「6757」大作促銷活動，只要多加1元，就可以多帶一人去旅行的促銷專案。在台灣虎航官網用「2人」搜尋來回機票，凡是出現「6757上市價」的標籤即表示第二人只要加1元，就可用6,757+1元購入2人同行的來回機票（附加服務、手續費、稅金等不含）。促銷時間自今日上午9：00開始至明（16）日晚間23：59為止，旅行期間為即日起至明年3月30日。

台灣虎航董事長陳漢銘表示， 正式上市後，台灣虎航將持續以「飛安第一」為營運基石，並用「熱情、溫暖、真誠」的企業精神，朝著永續經營的目標邁進，除將專注並深化核心事業，也會積極拓展營運以實踐股東承諾，未來將透過多項社會參與及永續經營作為，感謝旅客及投資人的信賴與託付。

虎航預計至2027年將汰舊換新機隊，屆時將達15架A320neo機隊規模，單一機型的營運模式有效節省維運成本，利於拓展經營更具旅遊市場價值的新航線。

臺灣證券交易所董事長林修銘致詞時表示，台灣虎航將以往的機票模式拆解成附加元件，旅客可就需求選購服務，落實由旅客來定義自己的旅行，創造獨一無二的旅遊體驗。

台灣虎航上半年營收54.73億元、稅後淨利7.65億元、每股盈餘1.87元，表現亮眼，市場看好掛牌後的表現。

今日掛牌現場，更安排了全場燈光微暗，由台灣虎航的客艙組員進行一段登機廣播，整個氛圍猶如航班就要起飛，彷彿置身在機艙內，讓人直呼驚喜連連。

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