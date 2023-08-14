中鋼9月盤價 傳漲幅超預期

中鋼15日將開出9月盤價，先前傳出這次提價空間將大於8月的每噸300元，近期更有市場人士指出，9月盤價的提價空間不僅將高於8月，甚至將達每噸800～1,000元水準，對此中鋼雖表示不予評論，但據了解對於提價及鋼鐵後市信心滿滿。

中鋼每月中會開出下個月盤價，早在7月底就有風聲傳出，中鋼9月盤價會比8月每噸漲300元更高，甚至可能達到600元之譜；而近期市場更盛傳，中鋼提價的幅度還會更大，甚至逼近1000元。

對於提價幅度，中鋼表示不方便針對預測發表評論，不過中鋼董事長翁朝棟直言：「這次會是合理漲幅，不是超漲。」翁朝棟指出，亞洲鋼市經歷數月震盪修正後已進入上升波段，大陸鋼廠下半年配合平控政策限縮產量，勢必大幅收斂大陸低價出口報價及外銷量，全球鋼市將重回上下游供需均衡、穩定獲利的局面，共同迎接金九銀十傳統鋼市需求旺季的到來。

對鋼鐵市場後市充滿信心，也給中鋼漲價的底氣，業者分析，中鋼提價勢在必行的原因包括：首先，鋼廠自去年下半年起到今年上半年多數處於虧損狀態，去年上半年的獲利被侵蝕殆盡，已無可跌價空間，且原物料煤、鐵行情維持高檔，例如煤礦11日行情來到每噸250美元，鐵礦砂每噸也要105美元以上，鋼價不僅跌無可跌，還得向上提升才能有獲利空間。

第二，市場釋出明確的復甦訊號，大陸以政策調控粗鋼產量，以及政策加大刺激民間消費的力道，在家電、汽車市場已看到明顯成效，對鋼品的需求持續增加中。另外房市是下一個大陸要救的對象，否則「房市倒經濟就倒」，陸續釋出針對人民購屋的優惠條件，對房企也有紓困計畫，也會提升建築用鋼的需求。

最後，亞洲各大鋼廠下半年起有志一同開啟漲價，以主力產品熱軋為例，越南和發先起頭每噸調漲20美元，上周大陸3大鋼廠寶鋼、本鋼、鞍鋼也跟進每噸漲人民幣100元，韓國浦項製鐵熱軋每噸更調高5萬韓圜（約新台幣1,199.49元），代表不只是中鋼看好後市，而是亞洲各鋼廠都認為必須漲價來因應後市。此外，自8月鋼廠盤價上漲後，在外流通價比鋼廠的漲幅還大，證明市場確實具有能量，適時給予市場刺激，才能提振整體鋼鐵產業的復甦。

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