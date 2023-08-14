台灣聚碳酸酯 遭大陸課反傾銷保證金

兩岸關係緊繃之際，大陸商務部14日公布，認定列為ECFA早收清單的台灣聚碳酸酯（Polycarbonate，簡稱PC）原料存有傾銷，8月15日起將以保證金形式，實施臨時反傾銷措施，台化、奇美等我方業者遭到對岸點名。由於大陸是台灣聚碳酸酯出口最大市場、占比近八成，業界正密切關注後續效應。

根據陸媒報導，大陸商務部官網14日公告，15日起將對自台灣進口的聚碳酸酯產品，課徵臨時反傾銷保證金。業者在進口台灣公司生產相關產品時，應依據陸方初裁所確定的各公司保證金比率，向大陸海關提供相應的保證金。

陸方對台灣化纖、台灣出光石油徵收16.9％保證金比率；對奇美實業、奇菱科技徵收17％；其他台灣公司則為22.4％。

報導稱，2022年11月30日，陸商務部決定對原產於台灣的進口聚碳酸酯進行反傾銷立案調查。聚碳酸酯是常見的塑膠原料，可泛用於電子電器、板材／薄膜、汽車、光學、包裝、醫療器械、安全防護等諸多領域。

台灣海關統計，2022年台灣出口聚碳酸酯約10.6億美元、占總出口比重僅約0.2％。今年前七個月，出口值約4.7億美元。而2022年，台灣出口至大陸的聚碳酸酯產品約8.3億美元，大陸為我聚碳酸酯最大出口市場，占比約為78.5％。今年前七月，有近3.5億美元出口至大陸，占比超過七成。

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