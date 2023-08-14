大陸對台PC實施反傾銷 石化公會這樣回應

中國商務部去年11月30日公告針對原產於台灣進口聚碳酸酯（Polycarbonate, PC）進行反傾銷調查；調查機關14日宣布，決定採用保證金形式實施臨時反傾銷措施，自8月15日起，進口經營者在進口各公司生產的被調查產品時，應依據本初裁決定包括台化（16.9％）、台灣出光（16.9％）、奇美（17％）、奇菱科技（17％），其他台灣地區公司為22.4％，依各公司保證金比率，向大陸海關提供相應的保證金。

石化公會表示，PC是ECFA早收清單項目，而此次反傾銷調查只針對台灣地區，業者擔憂其他ECFA早收清單是否也將被調查。韓國和台灣是目前大陸進口最大來源，韓國因加入RCEP，關稅將逐步降為0，目前PC之關稅僅有2.5％，台灣被課徵兩位數的關稅完全沒有競爭力。

石化公會強調，PC是連接上游石化產業和下游消費電子、汽車、建築、醫療用品等的重要基礎原料，若PC出口不利也將影響酚等石化基礎原料之生產，盼政府單位給予溝通協助。

對此，台化表示，目前PC產品都在台灣生產，透過台灣出光銷售往大陸，目前，大陸佔PC產品銷售比重約4成，其餘六成則銷往美洲、歐洲、東南亞以及台灣本地內銷（約佔2成）。目前PC產品略有獲利，8月訂單已接滿，未來半個月的保證金無可避免。

不過，接下來洽談9月訂單則需要與客戶討論保證金的分攤比例，因大陸課徵保證金確使營運承壓，將轉開發其他市場，提升產品高值化來因應。

石化公會指出，聚碳酸酯是連接上游石化產業和下游消費電子、電子工程、汽車零部件製造、家用電器、LED 照明、建築板材、耐用消費品、光學透鏡、光碟基料及專用防護和醫療器械等領域的重要基礎材料。

台灣主要PC廠商為台化（年產能22萬噸）採用日本出光光氣聚合製程法生產，奇美（年產能16萬5,000噸） 採用無光氣環保製程製造。

大陸PC年產能由2018年126萬噸一路上升至2021年233萬噸，2022年產能達322萬噸。PC年進口量2018年為142萬噸，2019年為160萬噸，2020年為163萬噸，2021年由於產能提升降為150萬噸，2022年為138.6萬噸；出口量則由2018年的26萬噸提升至2021年的34萬噸及2022年的29萬噸。

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