上半年調薪最高近12％ 王品宣布再徵500人

因應「一周一新店」展店需求，王品集團今（14）日宣布，再擴大招募500名正職同仁，集團旗下中餐品牌也宣布招募起薪最高調升至35,800元，調幅約為8％。王品集團除標榜優渥薪資和福利制度，也積極引進中高齡同仁。8月18日「初瓦」、「嚮辣」西門町店、8月24日「石二鍋」台南永康中華店，將舉辦三場中高齡就業示範職場，幫助中高齡求職者瞭解門店營運。

為加速並擴大搶攻疫後餐飲復甦商機，王品集團喊出「一周一新店」目標，8月已經發包裝修18家新門店，今年已完成51家門店規劃，提前達成全年50家新店目標。近期「享鴨」、「初瓦」進駐高雄，「阪前」第二家門店落腳台中，為滿足營運需求，王品集團決定再擴大招募500名正職同仁作為「即戰力」。

王品集團營收表現亮眼，也與同仁共享營運成果，今年元旦全面調升起薪、7月鐵板燒、鍋類品牌加碼，帶動同仁總數在7月底突破萬人大關，是台灣人數最多的連鎖餐廳，鐵板燒品牌上半年招募起薪累計最高調幅近12％。8月，王品啟動第三波調薪計畫，中餐4天王「享鴨」、「莆田」、「丰禾」、「來滋烤鴨」調升招募起薪，打出無經驗可，新進同仁起薪35,800元。若是廚藝值班幹部，起薪4萬，通過培訓考核，每月最高可再領6,000元技能津貼。未來成為店長、主廚，搭配晉升調薪、3月績效調薪、9月年中調薪，年薪有望破百萬。

王品集團為因應超高齡社會來臨，積極協助中高年級生續留、返回職場，透過職務優化、流程再設計，安排合適的工作內容，截至八月，集團中高齡任用人數達406人，是去年同期人數兩倍。王品與勞動部勞動力發展署攜手合作，8/18在初瓦台北捷運西門店、嚮辣台北捷運西門店，舉辦中高齡就業職場體驗活動，安排接聽訂位電話、續小菜、餐具清洗等工作內容，短短兩周已吸引近50人報名，活動採限量限額，有意願的民眾都可就近參加。8/24在石二鍋台南中華永康旗艦店則與永康就業中心合作，打造中高齡職場體驗，希望未來複製到各縣市，廣邀二度就業與中壯齡以上工作者加入石二鍋團隊。

今年五月，青花驕中山北店新添「阿嬤級」生力軍，72歲的沈淼萍負責內場廚務。年輕時她曾在國外做過銀行行員、擔任董事長秘書直到65歲退休回台。為重拾生活目標加上體力允許，沈淼萍選擇二度就業，從火鍋食材擺盤、洗菜學起，經過年輕同仁的協助，沈淼萍現在10分鐘就能迅速完成火鍋擺盤、快速出餐。門店主管除了安排單一工作站，也會每周固定排休，讓她充分休息。樂觀開朗的沈淼萍，對於重返職場相當開心，也開創人生下半場新舞台。

王品啟動第3波招募調薪，上半年品牌累計調薪最高近12％。圖／王品集團提供

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