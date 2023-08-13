油價揚 汽油14日起漲0.6元、柴油漲0.5元

受沙國調漲9月銷往歐亞原油官價及沙俄兩國延長減產時間至9月，國際油價持續墊高；中油宣布，14日凌晨零時起，汽油調漲0.6元、柴油調漲0.5元。

調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升31.1元、95無鉛汽油每公升32.6元、98無鉛汽油每公升34.6元、超級柴油每公升28.7元。

中油表示，本周浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價上漲2.15美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.192元，國內油價依公式計算漲幅為2.51％。

有鑑於加油站營運費是加油站業者用以支付薪資等相關營運管理費用，於國內油品市場自由化後，105年、107年都曾合理反映加油站經營成本。考量近年來基本工資年年調整，109年起實施定期檢討「加油站營運費」，但隨後因受疫情影響皆未予調整，由於加油站增加的勞工薪資容易因基本工資調升影響，因此今年在計算應調整的幅度後，把年度調整一次的份額，微幅在本週調增，分別為汽油每公升0.1995元及柴油0.0982元，以確保加油站員工權益及服務品質，同時保障消費者用油權益。

影響所及，中油按浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格原應各調漲1.9元及3.2元。

不過，為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，汽、柴油各吸收0.3元及1.7元，吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25％調幅及第二階段吸收50％調幅合計後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收1元。

最終，經雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收1.3元及2.7元，國內汽油實際每公升調漲0.6元、柴油調漲0.5元。累計112年至7月底止，中油共吸收約47.8億元。