全家便利商店35周年慶 8/18先過生日

全家便利商店今年迎來35周年，8月18日先過生日，而擴大周年慶高峰則是落在首家店開幕時間點12月2日的12月；無論是最早期才開八家店就率先同業籌備物流中心，還是跨入數位科技、電支，甚至大賣霜淇淋十年開創冰品奇蹟，全家不受「超商老二」限制，引領零售業界趨勢還不少，本周就等團隊細說從頭。

全家便利商店是日本跨國連鎖便利商店FamilyMart在臺灣的經營體系，成立於1988年8月18日，為FamilyMart在日本以外的第一個據點，由日本FamilyMart與臺灣在地企業共同投資經營，成立時就以加盟店為主要經營方針。 首號店就是在1988年12月2日台北車站商圈開幕，也是日本全家海外第一個據點，1990起即開放加盟，至今全家將近4,200家門市有近九成為加盟店。

而在歷經三年疫情後，全家在今年上半年表現亮眼；合併營收478.4億，年增10.78％，稅後淨利7.2億，年增31.26％，歸屬母公司淨利7億，年增33.73%，每股盈餘3.14元，較去年同期增加0.79元。除了受惠於便利商店本業穩健，既存店日均銷售成長，持續拓點、店數淨增44家，截至六月底總店數達4,182，轉投資獲利挹注包括支援本業的全台物流、福比麵包、晉欣食品，以及水平展開的餐飲事業—全家國際餐飲獲利倍增，從單一便利商店，35年來發展物流、烘焙、食品與餐飲等，且陸續開枝散葉，均將成為下一個35年動能引擎。