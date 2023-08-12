中鋼9月盤價看漲 後市看各國振興經濟措施

中國的指標鋼廠9月盤價紛紛調漲，法人預估，中鋼下週開出的9月盤價也將跟漲。業者分析，中國的鋼廠調高盤價，已提高買盤對訂單的詢問度，後市期待第4季各國政府振興經濟措施，提供向上支撐。

亞洲鋼市逐漸復甦，中國指標鋼廠鞍鋼、本鋼近日開出9月盤價，包含熱軋、酸洗、冷軋、冷硬、鍍鋅等產品每噸調漲人民幣100元；寶鋼除了熱軋、厚板每噸漲100元外，熱鍍鋅、電鍍鋅每噸更調漲200元。

法人分析，中國的指標鋼廠8月盤價呈現平高盤，9月盤價進一步調高，預期中鋼下週開出的9月盤價，可望進一步調漲。

對於下週即將開出的9月盤價，中鋼表示，目前尚未確定走勢，但會參考國際鋼市行情進行調整；在需求方面，中國當局鬆綁房市政策，加速拓展基礎建設並推動各項振興經濟，加上電動車政策支持，相關發展皆有著提振用鋼需求。

除了中國鋼市需求可望復甦，中鋼指出，下半年歐盟鋼鐵需求有基本剛性需求支撐；台灣在汽、機車銷售穩健、人工智慧（AI）及高效能運算需求增加，帶動電腦、伺服器等高階鋼材需求逐步升溫，加上政府公共建設計畫，後市不看淡。

原物料行情方面，國際鐵礦砂價格持續修正，8月7日澳洲鐵礦砂從每噸109.6美元跌至每噸104.7美元；新加坡鐵礦砂8月10日則收在每噸103.64美元，跌幅0.37%。法人分析，雖然國際鐵礦砂價格震盪下修，但煤礦價格持續攀升，支撐原料行情處於高檔，中長期價位穩定。

針對鋼鐵後市，中鴻分析，中國官方宣布鋼鐵產業產能平控政策後，下游鋼廠詢單度增加，以中鴻為例，7月出貨量優於6月，8月又會比7月多，顯示買盤觀察到盤價逐漸上漲，憂心買到相對高價，陸續回流進貨，雖然不排除是補庫存，但說明剛性需求仍然存在。

中鴻指出，由於國際原料價格還在高檔，成本線已建立，隨著亞洲指標鋼廠陸續調漲9月盤價，後市靜待各國政府第4季是否進一步釋出振興經濟措施，為鋼市向上的氛圍提供更實際的支撐。

（中央社記者賴言曦台北12日電）

（編輯：張良知）1120812