長榮航今年獲利拚新高 大股東仍賣不停

長榮航（2618）今年獲利將刷新記錄，長榮航的兩大股東長榮國際及長榮（2603）卻前仆後繼申報轉讓，雖與長榮集團四兄弟和平分家有關，但大股東賣不停，多少影響投資人信心。

長榮航上半年稅後純益104.39億元，年增102％，EPS為1.95元，今年將順利打破2010年歷史新高紀錄，當年稅後純益是120.17億元，EPS為4.06元，但為何長榮航的大股東卻賣不停，無法一起共榮。

長榮國際6月到7月共計申報轉讓長榮航18萬張股票，由於這18萬張，是從集中市場賣出，導致長榮航股價直直落，從最新的董事持股資料也顯示，申報轉讓的18萬張長榮航股票確實已經賣掉。

目前長榮國際還有長榮航532,296張，手上持股要清空，要賣到何時？

最令市場震撼的是，長榮今（11）日申報轉讓長榮航（2618）375,402張，採鉅額交易方式進行，期間為8月14日至9月13日，轉讓後仍有長榮航401,139張。市場認為是由長榮集團老三張國政接手，屆時將全面主導長榮航。

今年長榮航獲利將寫下歷史一頁，超越2010年不成問題，長榮航的兩大股東長榮國際及長榮卻賣不停，投資人紛紛問，拋售長榮航何時才能結束？

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