自行車雙雄H1獲利縮水 陸市產銷量逆勢增

自行車雙雄－巨大（9921）、美利達（9914）上半年財報全都揭露，因受到歐美通路去化庫存影響，上半年獲利皆縮水逾4成！其中，巨大EPS 5.15元、美利達EPS 4.14元。值得一提的是，雙雄受惠於大陸中高階自行車持續熱銷，大陸市場產銷量大幅成長、上半年占集團營收比重明顯提高，帶動整體毛利率回升。

其中，美利達11日公布上半年財報，第二季稅後純益6.72億元，年減29.51％，單季EPS 2.24元；上半年稅後純益12.36億元，年減42.7％，EPS 4.14元。法人表示，大陸上半年占集團的營收比重從10％提高到16％，在大陸產銷量成長及產品組合優化下，獲利明顯提高。

此外，美利達7月合併營收27.46億元，雖然年減15.67％，但營收表現卻超出法人預期，外資11日隨即買超251張力挺，美利達盤中上演填息秀，收盤價209元、大漲了8元，漲幅約4％。

搶先公布半年報的巨大集團，上半年合併營收425.8億元，年減5.4％，稅後純益20.2億元，年減44.3％，EPS 5.15元。

巨大集團表示，上半年受到升息影響，使利息費用增加，業外利益減少，但毛利率卻來到21.3％，回歸疫情前水準；稅前淨利33.5億元，年減32.9％，主因是去年同期匯兌利益基期較高，此外，因未分配盈餘稅增加、適用優惠稅率減少，以及所得稅費用上升等不利因素，造成上半年獲利縮水。

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