陽明Q2每股小虧0.04元 上半年EPS 0.94元

陽明海運（2609）今（11）日公告第二季財報，單季合併營收為350億元，稅後淨損1.3億元，每股淨損0.04元；累計上半年合併營收為720億元，稅後淨利32.7億元，每股賺0.94元。

陽明表示，上半年航運市場受到通膨壓力及全球經濟不穩定影響，且運價相較去年同期下滑，導致營收較去年同期減少。

展望未來，根據國際貨幣基金組織（IMF）今年7月世界經濟展望資料，雖今年全球經濟成長率上修至3%，總體通膨率預期降至6.8％，但通膨壓力持續，各國央行採取升息政策對經濟活動造成影響，未來兩年整體經濟復甦動能依然偏弱。

另據法國海運諮詢機構Alphaliner航運市場供需成長預測，今年供給成長為8.5%高於需求成長1.4%，市場仍呈現供過於求局面，高通膨致使家庭購買力下降、產業鏈尚在去化庫存皆造成需求疲弱，然而俄烏戰爭若告一段落，戰後復原期所需的重建物資需求，將有望提升貨櫃航運需求。

面對航運市場供需變化，陽明將審慎應對，密切關注全球經濟發展、地緣政治影響、供應鏈變化與環保減排要求等趨勢，適時調整航線布局與船隊規劃，以持續提升公司競爭力和經營績效。

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