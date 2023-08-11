晶呈科擬現增430萬股 每股暫訂140元

晶呈科技（4768）董事會決議辦理現金增資發行新股案，擬發行普通股4,300,000股，每股面額新台幣10元。另，決議增建竹南二廠辦公大樓，預計投資1.32億元。

晶呈科表示，暫訂發行價格每股140元，預計募集金額為新台幣6.02億元。因近期資本市場波動較大，擬請董事會授權董事長於每股120元～200元之間調整發行價格。

晶呈科下半年除二廠6月完成倉儲物流部分，第三季開始裝機、試產，三廠土地已取得，有利後續擴建規畫。

另，旗下晶圓重生事業持續開發乾式除膜配方，拓展海外市場，出貨目標為年中達成每月40,000片，銅磁晶片以及發光元件（CMuLED）的晶粒與0404 TFE畫素封裝體無塵室產線已經完工，預計第三季試產，至於CMuLED8K 110吋顯示屏示範樣品預計在年底問世。

晶呈科主產品為半導體製程特殊氣體製造、特殊氣體應用加工服務（晶圓重生），以及複合金屬材料基板製造（銅磁晶片及關聯產品）。目前特殊氣體持續新品項研發及試產，Laser gas／氖混氣市占率已達雙位數，並持續擴大中。

因特殊氣體市場客戶需求減少，外銷市場需求也仍未見穩定回升，晶呈科第二季獲利季減34％，EPS0.77元；上半年營收4.47億元，營業利益1.08億元，淨利0.75億元，EPS1.94元，年增23.57％。前七月營收5億元，年減0.43％。

此外，晶呈科在今年初甫入主台灣芯電應用科技（台灣芯電），拿下70％控制性股權，台灣芯電主要產品為Stripper（去光阻液），已打進及晶圓代工台灣記憶體客戶等供應鏈，未來年營業額可望持續成長。