台塑新智能砸3億 入股儲盈科技

台塑新智能9日宣布斥資3億元入股台灣鋰電池儲能系統廠儲盈科技，占股9.07％，未來儲盈科技將與台塑新智能深化合作，並導入台塑新智能生產的國產化磷酸鋰鐵電芯。

台塑新智能董事長王瑞瑜表示，儲盈科技提供儲能解決方案，主力客戶為半導體等科技產業；此次策略投資有助雙方攜手拓展市場，發揮彼此技術及市場優勢，共同建構智慧化儲能系統，成為電池產業國產化關鍵推力。

台塑新智能總經理劉慧啟強調，配合交通部「2030年客運車輛電動化推動計畫」，國產化電芯炙手可熱，已與台灣各家電動巴士、儲能案場洽談合作，此次策略投資有助與儲盈科技推動電池產業國產化，深化夥伴關係。

台塑新智能全力建構綠色產業鏈，在彰濱工業區投資上百億元興建全台最大的磷酸鋰鐵電芯廠，第一期設置2.1GWh，將於明年第三季完工投產。

王瑞瑜認為，碳中和趨勢加速推動再生能源發展，但綠電須搭配儲能系統才能減緩電網衝擊、維持發電穩定，電池儲能需求大幅成長。台塑企業有15年以上鋰電池經驗，從電池產業上游的正極材料、銅箔、電解液製造，擴及終端電池模組及儲能應用領域，近來推動國產化電芯製造。

儲盈科技董事長李衍飛指出，近年工業用電大戶大型儲能需求顯著浮現，各科技大廠急需裝設不斷電系統以維持競爭力，包括新設儲能系統、或將原使用鉛酸電池換為環保節能的鋰鐵電池，促使鋰電池安裝容量連年增加。

儲盈科技不斷電及儲能系統成為半導體產業重要供應商，這次台塑新智能入股，除充實其營運資金外，未來將導入台塑新智能電芯及各式儲能系統，進一步擴大市場份額，加速技術研發。

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