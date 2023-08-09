暑假加新店助攻 王品7月營收再創同期新高

受惠疫後報復性消費與展店效益，連鎖餐飲集團王品（2727）7月營收19.5億元，年增19.24％，改寫同期新高，並創歷史次高。1～7月累計合併營收129億元，年增31.41％，亦創同期新高。

展望下半年，迎來節慶及假期等一連串餐飲旺季，王品集團以26個品牌、多元餐飲類型持續開出新店，預計將以「一周開一店」速度，在下半年開出火鍋、韓式料理、吃到飽等人氣品牌分店，擴大市占率與業績成長動能。

王品營收成長主要受惠暑假餐飲旺季與新門店帶動成長，台灣事業群營收增長至14.9億元，年增25.53％，為歷史次高。7月正式營運的韓式料理「初瓦」台中台灣大道店一鳴驚人，開幕首月就突破千萬業績，加上「肉次方」、「夏慕尼」、「和牛涮」與「青花驕」四大品牌，7月共誕生7家千萬大店，展現暑假旺季強勁需求。

此外，如快食尚品牌「石二鍋」與「12MINI」已迅速展店至79家與23家，燒肉品牌「肉次方」、「Oh my!原燒」與新鍋物品牌「旬嚐」新店開出，截至7月底集團全台已達26個品牌、320家店，不斷創高。大陸事業群7月營收則回穩至4.6億元，年增2.7％。

8月延續暑假與父親節旺季，王品旗下品牌端出多種多樣行銷活動，「王品牛排」祭出最受歡迎的對身分證送龍蝦活動；「西堤牛排」為爸爸升級主餐；「陶板屋」贈威士忌牛肋；「嚮辣」對中身分證享套餐價88折等，各種活動帶動訂位，從7月底開始，假日就已經滿座，越接近父親節，連平日來客數也大增，8月下旬還有專屬七夕情人約會優惠。

王品集團持續加速展店腳步，搭配各項活動拉抬聲量，港都鄉親敲碗久等的「享鴨」高雄裕誠店將在8月26日正式開幕、即日起開放訂位，8月12日～27日在高雄漢神巨蛋廣場設立「千倍大烤鴨」布景打卡裝置，歡迎鄉親一起來拍照打卡同樂。「和牛涮」高雄夢時代店也有開幕贈菜優惠，8月31日前加入品牌LINE好友可領取優惠券，到高雄夢時代店消費於FB或IG打卡，即招待「特選海味盛合」一份。

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