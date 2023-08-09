台灣很有錢？中產階級也躺平原因曝光

馬政府任內曾遭民進黨批評，「離財團越來越近、離人民越來越遠」，台灣所得最高的前5％與最低的5％人口，有高達75倍差距；然而，2020年貧富差距竟然來到破天荒的144倍。

統計範圍若縮小至最高到最低的五個組距，平均每戶可支配所得差距，2021年台灣家庭收支落差仍達6.15倍，改寫10年以來新高紀錄，顯見富人靠資產累積財富，而窮人面臨更大通膨壓力，僅能依賴微薄薪資餬口度日。

據安聯集團（Allianz）的「2022年全球財富報告」，台灣人均淨資產 13萬8,220歐元，比新加坡的13萬4,150歐元還高，名列全球第五，僅次美國、瑞士、丹麥與瑞典等先進國家，然而人民的感受呢？

所得分配惡化，走向兩個極端。部落客《峰言峰語》也為此在臉書上發文，以「台灣很有錢，但台灣人卻活出了全球最慘的樣子」為題，直指在台灣貧窮線以下的家庭占比應超過15％，顯見「中產階級」已完全消失。

他更進一步指出，台灣買房者年收入，三成以上年薪只有60萬元，60％的貸款者年薪不到100萬元，大部分背房貸的家庭都是艱苦郎，終身奉獻大半薪水，變成建商、銀行、投資客的奴隸。

勞工更是政府及資方的俎上肉，非薪資所得（包含雇主為員工支付之保險費、提撥退休準備金、退休金、資遣費、職工福利金及其他福利支出等）占勞務收入比重日益增加，實際上勞工實際到手的薪資並不多。

財經學者分析，台灣家庭平均所得差距擴大，除了政府決策失靈、物價飛漲，還有受僱勞工薪資成長遲緩，大量人力投入內需服務業等，都是造成低薪的原因；也因此，年輕人看不到未來，缺乏努力動機，只好活在當下，自甘當躺平族。

（旺得富理財網 黃順德）