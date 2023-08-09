台電2年賠掉4,800億 網抓4大破口撐不住

不止勞保快破產，台電還比勞保提早4年，最快明年破產？台電連虧2年，共虧4675億元，快吃掉資本額4800億元，經濟部只能爭取明年挹注台電1000億元，學勞保用納稅錢續命。網友分析，台電虧損是因核四封存斷了財路、政府凍漲電價、被迫買很貴的綠電，還要幫高雄市蓋動物園，如果真的破產，就是全民買單，等於每個家庭要多付10年電費，才能還清台電鉅債。

受到國際燃料價格飆漲、電價未足額影響，台電去年虧損2675億元，即使今年4月電價大漲11%，上半年仍虧1230億元，預估今年會虧2000億元，意即連2年共虧4675億元，幾乎吃掉資本額4800億元，破產年限也提前進逼到明年。

台電負債高達1.2兆元，若破產將由全民買單，意即每個家庭要多付10年電費

而為了打贏2024年選戰，行政院長陳建仁7月時強調，10月不會再漲電價，也保證下半年不缺電。經濟部已爭取明年挹注台電1000億元，據悉台電本想拿來打掉千億虧損，但政府怕留下補貼電價的負評，只好用增資方式挹注，使台電股本擴大到5800億元。

原本政府想用國發基金挹注台電200億元，台電也想發行500億元特別股，最後都不了了之。如果台電真的破產了？台電負債高達1.2兆元，將由全民買單，意即每個家庭要多付10年電費，才能幫台電還清鉅債。

※免責聲明：文中所提之相關政策和補貼金額，請以政府公布為準。

（旺得富理財網 馮恩惠）

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