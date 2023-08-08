雲品七月營收1.86億 月增23％、年增12％

雲品國際〈2748〉受惠疫後餐旅市場復甦，加上日月潭雲品酒店改裝升級成功推升房價與住房率，以及多角化經營持續有嶄獲，7月營收為1.86億元，月增23％、年增12％，累計營收達12.92億元，年增23％。

展望後市，旗下有城市飯店、休閒度假旅館，館外宴會事業與委託經營管理事業三大營運項目的雲品，可望因市場復甦維持營運動能，雲品國際也持續佈局多角化營運模式，如進軍義大利不動產業務，將能穩健地使業績走揚。

受惠七月起的暑假旅遊住房需求，雲品溫泉酒店日月潭與君品酒店台北住房率仍維持水準，雲品溫泉酒店持續以生態旅遊、永續環保的概念旅行推薦給旅客暢玩36小時，拉長停留時間享受飯店設施，用全新的公設與裝置藝術提高顧客滿意度，並以新的行政酒廊提高住房消費的客單價；君品酒店則採取國旅和國際旅客並行的行銷管道，推動「台北呷透透」、「河畔大稻埕」與雲軒百年台式早餐等住房活動。隨著國際旅遊與海外商務客的住房市況持續復甦，雲品溫泉酒店與君品酒店今年的住房成績亦有望恢復至疫情前水準。

因委託經營案持續拓展，雲品的宴會營收與委託經營營收恢復力道強勁，雲品旗下宴會事業都有著穩健獲利的表現，已經開始營運貢獻獲利的7個據點分別為：新北淡水嘉廬、桃園皇家薇庭、台東紅葉谷綠能溫泉園區、台中蘭克斯特、台中圓觀、台北茹曦酒店餐飲事業與翰品酒店新莊宴會事業，正緊鑼密鼓地籌備中則有雲品酒店杭州、烏來「蘇卡利‧漫活」、台南市宜樂安平與台南安平「亞果遊艇城」黃金會所，近一至二年內將陸續投入營運，持續推升雲品成長動能。

雲品溫泉酒店為提升旅客體驗與布局疫後觀光市場，今年第二季所進行的大型裝修工程與設施已全數完工，並推出豐富多元的產品持續搶攻暑假旅遊市場，如最受家庭客群喜歡的？？Family Fun2.0，可享一泊二食，並招待一位小孩免費入住，亦有「親子饗樂」方案，是針對豪華湖景套房所推出的限定優惠，可供三位小孩免費入住，還享受一泊三食，從早餐、午餐到晚餐全都包含在內，運用多種餐飲服務的方案，持續提供消費者不同產品，穩健推升住房營運動能。