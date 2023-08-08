台塑四寶7月營收 僅台塑化呈現月減

銷售動能增溫 南亞7月營收月增8.7％

伴隨景氣築底回溫，南亞（1303）銷售動能增溫，7月營收215.15億元，月增8.7％，較去年同期減少23.08％。前7月營收1510.27億元，年減32.82％。

南亞表示，近來美國升息步調接近尾聲、消費者信心指數攀升，而大陸PMI連月小幅增加，國際油價也溫和上漲，眾多訊息透露出市場信心正逐步走穩，各項產品的接單情況也都比前月理想，除塑膠加工產品獲利穩定、營收持平外，化工、電子材料、聚酯產品在台灣、大陸、美國的營收都有增加。

其中，電子材料產品環氧樹脂因原料ECH價格下跌，配合調降產品售價，但在風電及塗料需求挹注之下，銷售量增加；銅箔基板、銅箔、ABF載板等產品，則因電子業庫存水位逐漸正常化，加上動力電芯、高階載板等車用材料及網通、AI伺服器需求帶動，使各產品訂單增加，營收成長。

化工產品營業額增加10.2億元。德州EG-1本月定檢，德州EG-2產能利用率提高，產銷量增加，副產品與氣體的銷售也有增加；可塑劑系列產品因2EH、DEHP、DOTP等產品下游塑膠加工業需求增溫，台灣及大陸訂單增加，營收增加2.9億元。

此外，近來美國市場消費動能提升，加上北半球熱浪推升聚酯瓶粒需求，聚酯產品營業額增加0.7億元。

價量提振 台化7月營收月增6.4％

伴隨產品價量提振，台化（1326）7月營收267.51億元，月增6.4％，年減14.4％；前七月營收 1849.48億元，年減21.11％。

台化表示，全球石油需求回溫，推升油價及石化產品行情，但大陸復甦力道仍弱，買盤謹慎下單，漲幅有限。不過，7月銷量提升除主要PTA-5定檢後復車，及ABS-2擴建完成逐步投產，產銷量增加；SM、丙酮、PS、ABS、PP加強銷售去化庫存，合計增加5.3億元；發電機組運轉時數增加；另PX供應寧波自用增加及萃餘油回售台塑化減少。

此外，7月營收合比去年同期減少14.4％，其中量差增加9.3億元，售價差減少54.2億元。因升息放緩、市場信心回升，影響SM、PS、ABS需求較去年略有好轉，銷售增加14.3億元；發電機組運轉時數增加，影響3.8億元；OX利差改善增加銷售3.4億元；苯酚、丙酮加強銷售去化庫存，增加2.7億元。另台化寧波因ABS-2擴建完成逐步投產及客戶補庫需求，ABS、PS、苯酚、PIA，支撐營收增加9.9億元。

成本、買氣升溫支撐 台塑7月營收月增4.7％

7月原油價格上漲逾1成，加上多數石化產品價格已跌至變動成本，客戶預期再跌空間有限，逢低增加採購量，台塑（1301）7月營收166.45億元，月增4.7％，較去年同期減少16.5％；前7月營收1173.05億元，年減28.85％。

台塑表示，美國PE同業持續低價銷往亞洲市場，且7月仍處需求淡季，加上AN下游產品需求低迷，拖累市場行情，7月PE及AN價格比6月下跌，幅度介於7～18％，壓抑營收推進力道。

此外，去年初俄烏戰爭推升原油及石化產品價格，今年因全球經濟成長趨緩，且歐美持續升息對抗通膨，影響消費者購買力，終端需求疲軟，加上2023年7月杜拜原油及乙、丙烯合約平均價格分別比去年同期下跌22％、21.3％及22.1％，7月各產品平均價格比去年同期下跌，幅度介於15～50％。

油品產量減少 台塑化7月營收月減14.4％

伴隨成本、需求升溫，塑化行情穩步攀揚，支撐台塑（1301）、南亞（1303）、台化（1326）7月營收止跌月增，惟台塑化（6505）因原油產量減少，7月營收月減0.7％，也較去年同期減少30.23％；前七月營收3974.73億元，年減20.73％。

台塑化表示，7月原油煉製量1468.2萬桶，比6月增加52.3萬桶，但受部分外銷油品船期影響，7月產品總銷售量1434.3萬桶，比6月減少63.8萬桶。售價上，7月杜拜原油比6月上漲5.5美元／桶，但受內銷汽、柴油配合國內平穩物價機制之吸收金額比6月增加，以及內銷航燃計價週期影響，7月產品平均售價僅比6月增加2.1美元/桶。

烯烴事業部分，7月全產品平均售價比6月減少1美元／噸，主要係受下游石化需求疲弱影響，乙烯、丙烯及丁二烯平均售價分別減少7美元／噸、9美元／噸及27美元／噸，但受惠夏季汽油摻配需求轉強，裂解汽油、四碳餾份及九碳餾份平均售價分別增加7美元／噸、16美元／噸及18美元／噸。

台塑化煉油廠煉量第三季平均47.1萬桶／日，輕油裂解廠OL#3將於8月2日進行年度定檢至9月底，預計第三季平均產能利用率為55％。

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