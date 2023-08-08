智伸科Q2獲利及前七月營收縮水 期H2回溫

智伸科技第二季及上半年營收及獲利，因汽車、運動及電子等產業客戶持續調整庫存而影響拉貨，全面下滑，第二季EPS降至1.15元、上半年EPS為2.53元。第三季進入汽車傳統暑休產銷淡季，加上部分客戶還在去化庫存，致使7月及上半年營收雙雙下滑。智伸科預期今年營運在第二季落底，下半年營收可望優於上半年。

智伸科第二季合併營收18.4億元、本業獲利1.58億元、本期淨利1.32億元、EPS從去年同期3.11元劇減至1.55元；上半年合併營收37.01億元、本業利益3.93億元、本期淨利2.91億元，EPS由去年同期5.93元降至2.53元。

智伸科表示，智伸科第二季末客戶進行上半年盤點，加上汽車、運動及電子等產業客戶持續調整庫存，影響拉貨力道，第二季合併營收呈季減1.18％、年減19.68％，生產線稼動率也下降。面對原物料與人力成本上漲，智伸科積極與客戶協商調整產品價格，合理反應相關成本及支出增加，並戮力提升生產良率、嚴格控管成本費用及優化產品結構。

智伸科7月合併營收5.83億元、年減26.94％；前七月合併營收42.84億元，年減21.05％。智伸科表示，智伸科汽車及醫療兩大事業客戶重啟拉貨力道。

智伸科表示，智伸科對下半年整體營運重回成長動能深具信心。第三季雖步入汽車傳統暑休產業淡季、部分產業客戶仍致力庫存去化，影響智伸科營運成長動能受限，然隨著主要客戶庫存重返健康水位，以及新能源車發展趨勢明確，重啟客戶對於智伸科旗下應用於燃油車及新能源車的傳動系統、安全系統等相關關鍵零組件的拉貨力道，加上醫療新舊產品隨著市場滲透率提而推升出貨，可帶動智伸科下半年整體營運有機會繳出優於上半年的成績。

智伸科指出，依據中國國家發改委近期公布之「關於恢復和擴大消費的措施」當中以新能源車相關政策最受矚目，明訂各地區不得新增汽車限購措施、支持新能源車下鄉、延續和強化新能源車車輛購置稅減免等政策，皆凸顯中國大陸發展新能源車決心，有望為全球新車銷量市場成長注入活水。

智伸科表示，智伸科看好大陸地方新一輪購車優惠政策的落實外，隨中國大陸地方區域性秋季車展陸續開幕，許多汽車廠推出新車款問市，皆有助提升新車消費需求，帶動主要客戶提升的拉貨力道，尤其在新能源車業務已明顯感受到主要客戶對於公司新能源車相關關鍵零組件的開發與量產需求大幅增加。

智伸科強調，智伸科積極優化各生產基地的生產效率，深化浙江嘉善新廠的產能，以期新訂單、新產品、新產能三箭齊發的加乘，推升智伸科未來營運再創高峰。

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