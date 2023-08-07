騎行里程數轉換成碳權 巨大碳權存摺拚年底上路

台灣碳權交易所7日掛牌，自行車業龍頭巨大集團按讚！不過，巨大董事長杜綉珍認為「碳權一定要做到全世界通用，不能只在台灣自己玩」！因此，巨大積極推動「騎自行車的人應該擁有碳權」的觀念，並說服歐洲自行車同業共同支持，將推出自行車產業全球第一本「巨大碳權存摺」，預計年底前上路。

巨大執行長劉湧昌表示，巨大集團不僅持續推廣公共自行車系統YouBike及自行車新文化運動，未來也將持續向外界推動「騎自行車應該擁有碳權」，及「所有自行車騎士都應該擁有個人碳權」的觀念，預計推出的巨大碳權存摺，以類似銀行存款的概念，讓普羅大眾都能夠累積自行車騎行里程數，進而轉換為碳權，而這些碳權是有價的，可以用來抵用其他的消費或服務。

據悉，巨大集團積極推動的「騎自行車的人應該擁有碳權」，由於觀念太過先進，且全世界尚無前例可遵循，因此政府現階段傾向不推動，但對巨大規劃推出的碳權存摺，卻表達樂觀其成。

「政府不做，巨大來做！」劉湧昌強調，台灣可以當先行者，如同巨大把公共自行車系統YouBike作成了典範，現在也可以把碳權存摺做成典範，就從YouBike開始做起！根據實際測試，YouBike每騎1公里可以減碳65公克，每個騎乘者都能下載巨大自行開發的APP，把碳權掛到個人帳戶，未來可以用來抵用其他的消費或服務，「期待政府有朝一日能承認，所有自行車騎士都應該擁有個人碳權」。

「如果騎自行車能賺錢，你會想騎車嗎？」杜綉珍笑著說，巨大希望將這個先進的碳權觀念傳達給歐盟，今年6月底不惜親自飛到歐洲，當面說服歐盟自行車協會、品牌大廠、國際買家共同推動「自行車騎士應該擁有個人碳權」的觀念，獲得歐洲同業的肯定。惟因碳權涉及法令問題，加上全世界還沒有出現個人碳權存摺，可以預期，巨大未來還有一段漫長的路要走，巨大先從YouBike開始推廣碳權存摺。



