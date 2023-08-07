豐興跳脫平盤 廢鋼、鋼筋每噸漲200元

豐興7日開出本周盤價，也結束7月以來多為平盤的走勢，國內廢鋼每噸上漲200元，每噸1萬1,100元，鋼筋基價每噸也上漲200元，來到每噸1萬9,500元，型鋼產品基價則維持平盤，每噸2萬6,300元，MQ產品則每噸下跌500元。

進入7月之後豐興盤價多以平盤開出，少部分產品下修價格，不過本周盤價則出現漲勢，該公司指出，國際原料價格持平小漲但台幣貶值，因此國內廢鋼小漲200元，來到每噸1萬1,100元；鋼筋下游觀望買氣低迷月逾，但上周市場認知鋼筋下跌無望導致買氣湧入，本周隨反應原料上漲200元，基價每噸1萬9,500元；型鋼部分基價維持平盤，牌價每噸2萬6,300元。不過MQ產品則每噸下跌500元。

在國際原料行情方面，美國大船廢鋼本周無報價，日本2H廢鋼本周持平為每噸380美元，美國貨櫃廢鋼本周報價小漲為每噸362美元，澳洲鐵礦砂則自每噸109.6美元下跌至104.7美元。

大陸受到下半年限產、政府政策利多尚未發酵影響，加上近期颱風暴雨抑制需求，小鋼胚、螺紋鋼與熱軋價格均下跌，鐵礦砂則連帶影響下跌收每噸104.7美元。土耳其幣貶依然壓抑外購廢鋼採購能力，試圖壓低美國廢鋼價格，土國採購放緩，不過美廢搜集成本高支撐出口價格，因此美廢本周報亞洲台灣報價小漲每噸2美元，下檔有撐。

日本廢鋼部分，由於國際需求不佳，交投清淡，市場關注9日關東標開標價格決定走向，因此價格持平。

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