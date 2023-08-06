馬士基看淡全年獲利 貨櫃三雄多空論戰

全球海運業超級財報周登場，馬士基、達飛、ONE等排名前六大航商，陸續公布第二季息稅折舊攤銷前盈餘（EBITDA）或淨利，但呈現年、季雙減，年減幅高達7～9成，排名第十的以星甚至開出第一槍，繼首季虧損後，預測今年全年可能轉虧，將在14日以前掀牌的貨櫃三雄，也引發投資圈多空論戰。

海運二哥馬士基對後市的預測受關注，有三大重點：一、下修全球貨櫃貿易量萎縮最多達4％，預期庫存調整延到年底；二、第一季獲利可能是全年最好的一季，下半年挑戰仍多；三、馬士基上調全年EBITDA的低標，可望靠削減成本減輕不景氣衝擊。

謝志堅等業界大老與貨代業者，聚焦成本管控是海運業今年重點。首季船公司有高價舊長約護身，認同馬士基首季可能是全年最好的一季說法，但5月起新長約運價減幅約7成上下，且現貨運價低迷，第二季恐怕最不好，只要第二季有辦法拚「盈」面，上半年起頭過關，全年身就過。

理由是，目前美國線第三季貨量比上半年好，加上運價漲，第四季貨量也可能比去年同期好，至於運價走勢要看航商控艙成效，一般認為下半年優於上半年。

根據全美零售聯合會（NRF）預估，上半年進口櫃量年減22％，7、8月漸有起色，較去年同期減少不到7％，10月年減1％，11月首度看增5.6％。

目前海運業有兩派看法，一派認為目前美國線訂艙不錯，8月15日計畫再漲一波，每40呎櫃漲幅預計400美元上下；另一派認為縮艙接近緊繃，貨量有比較好但不如預期，再喊漲有點虛，船貨雙方拉扯，航商彼此諜對諜。

儘管第二季營運居弱勢，但航商仙拚仙各顯神通，包括賣船、利息收入等挹注都有可能翻盤，長榮、陽明、萬海滿手現金，首季光是利息收入貢獻就分別約35億元、31億元及12億元。

長榮首季獲利50.43億元，每股賺2.38元，第二季營收673.84億元，季增0.83％、年減61.49％；陽明首季獲利34.01億元，每股賺0.97元，第二季營收350.47億元，季減5.16％、年減67.98％；萬海首季虧損21.18億元，每股虧0.75元，第二季營收244.7億元，季減4.26％、年減67.43％。

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