碳交所7日成立 工商協進會提4大建議

台灣碳權交易所7日正式掛牌成立，工商協進會6日發出新聞稿指出，碳權交易所的成立有助於企業重視與深化碳權概念，期盼我國碳權交易所能汲取國際經驗，完善碳定價與碳交易制度，與國際接軌，以利企業及時規劃減碳路徑，推動低碳轉型策略，維護我國產業在國際供應鏈之關鍵地位。

碳權交易所的成立，工商協進會指出，是台灣完備碳交易機制的起步，也是邁向2050淨零排放的重要里程碑，因此提出四點期盼與建議。

一、儘速建立碳權交易的法律體系及定位，逐步完成碳交易機制：「氣候變遷因應法」已經立法院三讀通過，建議儘速訂定包括碳費徵收等相關子法，同時增修金融規範與會計準則，例如賦予碳權交易相關之法律定位，確定碳權究屬一般商品或係金融商品，以利企業有所依循。

二、接軌國際碳交易機制：建議台灣碳權交易所儘速認定合格的國際自願性碳權，並積極推動與國際知名碳交易所及認證組織策略聯盟或合作，儘快進入國際碳交易所的生態系，確保我國碳交易系統符合國際趨勢。

三、須掌握國外碳權的型態與來源，協助我國企業取得高品質、價格合理的碳權：為維持我國產業在全球供應鏈上的競爭力，取得境外碳權有其必要，碳權交易所應就國際碳權認證、監理與追蹤建立標準，確保我國企業符合國際供應鏈的要求；簡化作業流程並訂定合理手續費，以保有生產上成本優勢。

四、自願性碳權交易系統僅是減碳輔助機制，要達到淨零碳排，仍須加速潔淨能源開發，並克服低碳製程與碳捕捉與封存（CCS）之瓶頸，建議政府持續提供包括資金與賦稅優惠等多元政策工具，協助企業規畫減碳路徑，降低企業減碳成本，以達成2050淨零目標。

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