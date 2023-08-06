豐興林家3代拚循環經濟 打造全台最大「廢轉能」

出身大甲的林家，是台灣鋼鐵業舉足輕重的家族。從林文貴集資創辦豐興、林明儒串聯同業成立鋼聯，加上子公司台鋼資源，林家3代接力實現鋼鐵產業零廢棄的目標。

根據《財訊》報導，豐興集團林家3代制霸中部鋼鐵市場，近來不僅建立起台灣最大的「廢轉能」資源處理及再利用中心，更開發出領先全球的電爐還原碴安定化製程，也讓台灣電爐煉鋼業向生產流程零廢棄的目標，再邁進一大步。

說到台灣的上市鋼筋大廠，「北東鋼、中豐興、南威致」三足鼎立。這當中，地理位置居中間的豐興鋼鐵，營收規模、市值規模雖然排在中間，但自1992年股票掛牌以來，歷年的平均殖利率、資產報酬率（ROA），總是排在鋼鐵類股的前段班。

20年來，鋼市隨全球經濟大起大落，即使同業都出現虧損，但是豐興每年的每股純益都從2元起跳，股利配發也不手軟。

營運穩健 成市場存股標的

《財訊》報導指出，另一方面，豐興轉投資的台灣鋼聯也不遑多讓，從登錄興櫃到轉上市這7年多來，年年發股息，平均殖利率達5.06%，2022年每股純益創下8.84元歷史新高，也大方配發每股6.5元現金，將利潤分享給小股東。

豐興與鋼聯這兩家存股族口袋名單的績優公司，除了獲利能力受到肯定，還有3個最大的共通點。第1，財務穩健，負債比都不到2成，這與經營者的風格高度相關；第2，都是鋼鐵相關廠商集資成立；第3，原始股東群個個實力深厚，但是成立數十年來，負責經營的，都是出身台中大甲的林家。

根據《財訊》報導，成立於1969年的豐興，是由當時從事食品罐頭製造的林文貴，因為看好台灣工業前景，於是決定投入電爐煉鋼及軋鋼廠，之後，他集結中部12位金屬、鐵材相關業者的資金成立豐興。林文貴雖然在這群原始股東中年紀最輕、輩分最低，卻因為他的眼界和擔當受到看好，於是被推舉擔任董事長。

3年後，林文貴的兒子林明儒、林盟弼也相繼加入豐興，從基層做起，分別升任至總經理、業務副總。2000年，林明儒在林文貴之後接任豐興董事長；2021年，第3代全面接班，林明儒的長子林大鈞在歷任豐興董事長特助、副總經理、總經理後，升任董事長。

至於林盟弼，則是在2019年轉往豐興持股19%的虹夕諾雅谷關飯店擔任董事長後，而他的長子林其叡也進入豐興擔任業務副總。

豐興成立半世紀 循序接班

《財訊》分析，即使當年的原始股東也有不少在豐興擔任董事，但林家主導經營從未受到挑戰，一位家族已經傳承至第四代的原始股東開玩笑說，「企業經營不是容易的事，他們3代都很認真，辛苦的事就讓他們去做，股東只要分股利不是很好嗎？」因此在台灣鋼鐵業界，豐興與林家幾乎已畫上等號。

類似的故事，也在台灣鋼聯複製。電爐煉鋼因為採用的原料以廢鋼為主，其中大多都經過電鍍處理，因此在冶煉過程中會產生含有重金屬的集塵灰和爐碴等廢棄物，在台灣電爐業蓬勃發展數十年後，開始成為令人頭痛的環境問題。

圖／財訊提供

《財訊》報導指出，1995年，經濟部輔導電爐煉鋼業成立粉塵廢棄物共同處理體系，當時擔任鋼鐵公會理事長的林文貴，認為廢棄物的處理攸關鋼鐵產業永續發展，豐興責無旁貸，所以將整合同業這項任務交給林明儒。由豐興、東鋼、威致、海光、桂宏等共12家電爐廠合資成立的台灣鋼聯於焉誕生，並推舉林明儒擔任董事長。

除了由於豐興持股最高，林家在鋼鐵界的人望，也是林明儒出線的原因。林明儒回憶台灣鋼聯成立之初，「那時金融業不了解什麼是循環經濟，都不敢融資，我只好用我個人名義為公司擔保。」

安定化技術 超車日本廠商

好不容易營運資金有了著落，林明儒便帶著經營團隊到日本取經，添購設備提升技術。在收集國內電弧爐煉鋼廠所產生的集塵灰等含鋅廢棄物後，經過旋窯1300度的高溫冶煉，留下鋅含量高於57%、可取代天然鋅礦的粗氧化鋅，再售予煉鋅業者或化工廠，毛利率高達50%以上，不但成為台灣循環經濟的代表業者，更是亞洲最大的集塵灰處理廠。不僅如此，還將技術輸出到巴西，2018年以每股110元的高價風光上市。

《財訊》報導指出，鋼聯透過每年近20萬噸的處理能量，將台灣每年產出14萬噸及暫存於各廠、堆積多年的集塵灰，從燙手山芋煉成高含金量的產品，但問題其實還是只解決了一半。

林明儒（右）近年多將心力投入開發鋼鐵廢轉能的各項技術，圖左為鋼聯總經理林才翔、圖中為台鋼資源總經理蔡文博 。圖／財訊提供

因為各家電爐廠每年合計也會產生142萬噸的爐碴，雖然可以回收做為建材再利用，但其中的「還原碴」，卻有遇水會膨脹的問題，「以前有不肖業者直接加進混凝土，影響建物的品質，用來鋪路一下就變成波浪路、作牆就變成痘痘屋。」林明儒感嘆，結果造成爐碴作為建材應用整個被汙名化；其實只要經過安定化程序，還原碴是很適合作為水泥添加物的。

不過，《財訊》也發現，安定化技術與處理集塵灰的流程、設備完全不同，於是2016年，鋼聯又百分百持股轉投資了台鋼資源公司。

林明儒和從學界延攬的台鋼資源總經理蔡文博，為此前往最早開發出以蒸壓法達成爐碴安定化的日本，拜訪資源廠商，卻發現日本廠商雖然擁有技術，產品合格率卻很低，「我們只好自己從頭研究。」

根據《財訊》報導，林明儒先向處理高爐廠爐碴的中聯資源請求協助，找出日本業者採用的蒸壓方式之所以合格率不穩定的原因，是因為日本的蒸壓釜每部台車達64噸，雖然規模很大，但還原碴在其中無法均勻受熱，才會造成安定化程度不完全、合格率表現也不穩定。

台鋼資源開發出的還原碴安定化製程，產品合格率和產能都領先全球 。圖／財訊提供

在豐興、鋼聯的支援之下，台鋼資源團隊與設備廠商一起討論、不斷改善，終於達到蒸壓釜的最適壓力和承重配比。足足花了4年的時間，台鋼資源才正式營運，總算讓還原碴安定化合格率達到百分之百的水準，之後產量穩定成長，年產出在2022年突破10萬噸，順利轉虧為盈，並取得綠建材標章。

《財訊》報導進一步指出，現在台鋼資源已經成為全世界安定化廠中，採用的壓力最高、產能也最大的業者；同時將產品運用在非結構性、低強度的混凝土中，也成立了自有的混凝土預拌廠。

林明儒進一步透露，「現在情況變成反過來，日本鋼鐵廠說要安排來台灣，看我們是怎做到的。」更重要的是，電爐產業距離零廢棄、百分之百循環經濟又邁進了一大步，也足以告慰2022年1月以98歲高齡仙逝的林文貴。

擴大爐碴應用 盼放寬法令

「我們曾經接觸過的國外鋼廠，能夠完整完成產品循環和所有廢棄物循環的，可以說只有豐興、鋼聯、台鋼資源的體系，」鋼聯總經理林才翔說。相對於林大鈞在豐興見習接班之路，林明儒的次子林才翔在林文貴「易子而教」的理念下，先在中鋼集團的中龍鋼鐵擔任業務人員，了解電爐廠的運作和產品，再到鋼聯參與電爐廠資源化事業，和父親一起打拚十多年，在2022年中升任總經理。

為了及早因應集塵灰去化壓力減輕後的產能餘裕，鋼聯已經申請取得電鍍汙泥、焚化飛灰、熱值廢棄物的處理許可，不但讓鋼聯的處理能力拓展至3大項、12類資源物，2022年開始貢獻營收，也剛好減緩了目前鋼市冷清、煉鋼廠減產帶來的衝擊。此外，也繼續引進最新的廢棄物處理技術和設備，以協助彰濱工業區內及周遭其他工業區和鄉鎮的廢棄物處理。

但即使有了這樣的成績，林明儒還是放不下心，「還原碴最好的去處，就是回到水泥廠，作為一部分的原料。但目前國內水泥廠添加還原碴的比率很低，不到5%。」他希望法令放寬爐碴運用限制，讓鋼鐵業的循環經濟更完全。 …（本文出自《財訊》雙週刊691期）

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