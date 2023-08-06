汎德X5、X6本周上市 輕油電車型到齊

休旅車成為車市主流，下半年各品牌積極推出新車款搶市！豪華車也不例外，繼台灣賓士（M-Benz）全新GLE豪華休旅於上月18日上市後，汎德也將於10日發表全新小改款寶馬（BMW）X5及X6，而在新能源車趨勢下，也將包含輕油電車型。

寶馬今年前七月在台登錄台數共1.13萬輛，較去年同期成長10.3％，市占率16.3％，目前為國內銷量第三大豪華車品牌。

寶馬自1999年發表第一代X5後，受到全球市場熱烈喜愛，之後品牌一路推出X1、X2、X3、X4及X6等新車，也正式打造出BMW X車系家族，在全球這波休旅車風潮當中，成功取得一席之地。

目前寶馬X家族占品牌銷售已逾50％，其中，X5及X6在家族當中，更是有著舉足輕重的地位，此次伴隨新車改款上市，編成將包含輕油電車型，在目前新能源車浪潮下，預期將可滿足更多車主需求，帶動新車銷量繼續成長。

而隨著X5及X6此次小改款之後，也正式宣告BMW全車系都有輕油電車車型。

事實上，除休旅車持續為目前車市銷售主流，今年寶馬電動車在國內也拿下相當不錯的成績，尤其多款重磅電動車到港情況良好，i系列純電車款iX及i4大量交車，也推升純電車款交車占比連月突破3成，以預收單情況來看，電動車iX1、iX等車款銷售情況仍十分熱絡，也凸顯純電休旅車款同樣受到市場歡迎。

隨著年底前還有多款新車上市，汎德也看好下半年寶馬在台銷量將進一步成長，全年銷售表現可期。